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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۹

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

سرنوشت قذافی در هاله ای از ابهام / تازه ترین خبرها از فتح باب العزیزیه

سرنوشت قذافی در هاله ای از ابهام / تازه ترین خبرها از فتح باب العزیزیه

باب العزیزیه مقر دیکتاتور لیبی در حالی به تصرف انقلابیون در آمده است که هنوز هیچ خبری درباره سرنوشت قذافی منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نیروهای انقلابی در تماس تلفنی با شبکه العربیه گفت : پیشروی در منطقه باب العزیزیه با احتیاط ادامه دارد.

این مبارز لیبیایی از ورود به منزل سرهنگ قذافی در منطقه باب العزیزیه خبر داد.

با این حال هنوز هیچ خبری از سرنوشت دیکتاتور لیبی در دست نیست. خبرنگار الجزیره از داخل باب العزیزیه گزارش داد انقلابیون و برخی از ساکنان طرابلس پس از فروپاشی دژ دفاعی قذافی وارد آن شده اند.

در عین حال شبکه العربیه به نقل از یکی از انقلابیون گزارش داد 70 درصد باب العزیزیه تحت سیطره انقلابیون قرار دارد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد : انقلابیون در "بیت الصمود" خانه پایداری)جایی که منزل قذافی قرار داد، وارد شده اند.

انقلابیون از طریق بلندگو، تصرف باب العزیزیه مقر معمر قذافی را اعلام می کنند.
 

کد مطلب 1390521

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