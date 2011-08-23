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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۳:۵۹

سرانجام پس از 2 ماه/

توافق آرسنال و من سیتی بر سر انتقال نصری

دو باشگاه انگلیسی بر سر انتقال هافبک فرانسوی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچسترسیتی با سران آرسنال برای به خدمت گرفتن سمیر نصری هافبک فرانسوی این تیم به توافق رسید.

به این ترتیب نصری بر خلاف گزارش های اخیر به جای پرواز به سمت ایتالیا به همراه دیگر بازیکنان آرسنال اجازه دارد به منچستر سفر کند تا تست های پزشکی منچسترسیتی را پشت سر بگذارد.

نصری چهارمین بازیکنی است که در سال های اخیر امیریتس را به مقصد منچسترسیتی ترک می کند. پیش از این امانوئل آدبایور، گائل کلیشی و کولو توره نیز توپچی ها را به مقصد من سیتی ترک کرده بودند.

نصری که در سال 2008 از مارسی به آرسنال پیوست در مجموع 126 بازی با پیراهن این تیم انجام داد و 27 گل نیز به ثمر رساند.

کد مطلب 1390541

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