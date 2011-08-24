به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از رقابتهای جودو قهرمانی جهان فردا پنجشنبه جودوکاران وزن 81- کیلوگرم در بخش مردان به مصاف هم می روند که تیم ایران امیرقاسمی نژاد به مصاف رقبای خود می فرستد. در این وزن 85 جودوکار به رقابت خواهند پرداخت.

نماینده ایران در این وزن در گروه C، یعنی جایی که 21 جودوکار حضور دارند باید در اولین دیدار با "گان توشینج گال" نفر 103 رنکینگ جهانی از مغولستان مبارزه کند.

شاید کار قاسمی نژاد در اولین دیدار دشوار نباشد، ولی از دور دوم به مبارزات دشواری در انتظار نماینده کشورمان خواهد بود. "مارچ سون" نفر یازدهم رنکینگ جهان از آلمان دومین حریف قاسمی نژاد است. این جودوکار کشورمان در صورت برتری در این دو دیدار به احتمال فراوان نفر دوم رنکینگ جهانی را پیش رو خواهد داشت.

"چیلرهو"ی برزیلی نفر دوم رنکینگ جهانی است که با 28 سال سن کارنامه پرمدالی دارد دو برنز المپیک 2004 و 2008، دو طلا و یک نقره پان امریکن، طلای جوانان جهان و نقره جهانی 2010 توکیو بخشی از مدالهای اوست. "ماگمدوف" نفر هفتم رنکنیگ جهانی از روسیه نیز در همین گروه و قسمت پائین حدول قرار دارد.

چهارمین روز و جدال ایلیادیس و اونو

ایران در روز چهارم مسابقات جودوی قهرمانی جهان که جمعه برگزار می شود، نماینده‌ای نخواهد داشت اما همه نگاه ها در این روز به "لیلیاس ایلیادیس" از یونان است.

در وزن 90- کیلوگرم 71 جودوکار حضور دارند که بدون شک چشم‌ها به رقابت بین ایلیادیس" یونانی و "تاکاشی اونو" ژاپنی دوخته شده است. نفرات اول و دوم رنکینگ جهانی رقابت نزدیکی را برای کسب مدال طلای المپیک آغاز کرده اند. جدول به گونه است که این دو در فینال باهم پیکار خواهند کرد.

ایلیادیس 25 ساله که بعد از شکست و حذف شدن در المپیک پکن دو سالی را به دلیل مصدوییت از میادین دور بود، پس از بازگشت خیلی زود عقب ماندگی خود را جبران کرد و صدرنشین جدول رنکنیگ جهانی شد. وی که اصلیتی گرجستانی دارد و برای یونانی ها مبارزه می کند دو طلای 2004 و 2011 اروپا، یک طلا ی2010. دو نقره 2007 و 2007 جهان و طلای المپیک 2004 آتن را در کارنامه دارد.

"ایلیادیس" در گروه A "پاسینها" از برزیل ، "بان دوراج" از مغولستان و "کاسیموف" از قزاقستان را به عنوان حریفان سرسخت پیش رو دارد و "انو" در گروه c "ماگمدوف" روس و "سونگ دائه مون" کره ای را پیش رو دارد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از روز سه شنبه با حضور 880 جودوکار از 132 کشور در سالن پیردوکوبرتن شهر پاریس آغاز شد و یکشنبه ششم شهریورماه به پایان خواهد رسید.