اولین گروه از دوومیدانی کاران ایران وارد "دایگو" شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، اولین گروه از تیم ملی دوومیدانی کشورمان که دوشنبه شب تهران را به مقصد کره جنوبی ترک کرده بود نیمه شب سه شنبه پس از 24 ساعت سفر هوایی وارد محل اسکان ورزشکاران در شهر دایگو شد.

این تیم ساعت 23 به وقت تهران از طریق پرواز تهران - دبی به امارات سفر کرد، پس از توقف سه ساعته در فرودگاه دبی راهی سئول شد و سپس به بوسان سفر کرد. تیم سه نفره ایران پس از طی یک ساعت مسیر زمینی به شهر "دایگو" وارد شد.

همزمان با گروه اول دوومیدانی کاران کشورمان، ورزشکارانی از کشورهای اروپایی و آفریقایی هم از فرودگاه سئول به بوسان و دایگو حرکت کردند. در این گروه خسرو شیری و عباس صمیمی به عنوان مربی به همراه محمد صمیمی ورزشکار پرتاب دیسک کشورمان وارد محل برگزاری این رقابت‌ها شدند.

گروه دوم تیم ملی دوومیدانی ایران شامل هادی سپهرزاد، سجاد مرادی و مریم طوسی به همراه پژمان معتمدی سرپرست این تیم عصر امروز به وقت محلی وارد این شهر می شوند.

احسان حدادی و امین نیک فر ورزشکاران پرتاب دیسک و وزنه ایران هم در روزهای آینده به تیم ایران می پیوندند.

سیزدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور بیش از دو هزار ورزشکار از 200 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.