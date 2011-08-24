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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

فرماندار دیواندره:

وضعیت کنونی قدس درد مشترک تمام مسلمانان جهان است

وضعیت کنونی قدس درد مشترک تمام مسلمانان جهان است

دیواندره - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دیواندره وضعیت کنونی قدس و فلسطین را درد مشترک برای تمام کشورهای اسلامی و مسلمانان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس اسارت و در اشغال بودن قدس شریف را درد مشترک همه مسلمانان جهان ذکر کرد و گفت: بر همه مسلمانان واجب است در راه آزادسازی قدس شریف گام برداشته و تلاش کنند.

وی شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس را در راستای آموزه های دینی وصف کرد و گفت: اسارت خاک فلسطین وضعیت ناگوار و جانگداز بر پیکره جامعه اسلامی است که تنها با اتحاد و یکدلی التیام می یابد و بهترین فرصت برای نشان دادن این وحدت حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس است.

فرماندار شهرستان دیواندره افزود: با توجه به اینکه غزه زادگاه امام محمد شافعی است، اهمیت در اشغال بودن خاک مقدس فلسطین برای اهل تسنن و شافعی مذهبان دو چندان است لذا همگان باید با شرکتی پر رنگ و همه جانبه بار دیگر انزجار خود را از اعمال جنایتکارانه رژیم مجعول صهیونیستی اعلام دارند.

نقشبندی در پایان ضمن تاکید بر هماهنگی و همکاری مناسب بین ادارات و سازمان های دولتی مسئول برای حضور پرشور مردم شهرستان دیواندره در راهپیمایی روز جهانی قدس یادآور شد: انتظار می رود که مردم شهرستان دیواندره همچون صحنه های دیگر در این روز نیز مشارکت گسترده ای در راهپیمایی روز جهانی قدس داشته باشند.

کد مطلب 1390580

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