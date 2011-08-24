۵ طرح بزرگ صنعتی در استان مرکزی افتتاح می شود

علیرضا زواشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد ۴۸۳ فرصت شغلی مستقیم است و تعادی اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود که اشتغالزایی طرحها را به یک هزار نفر می رساند.

وی گفت: این واحدهای تولیدی با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر ۵۶۷ میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی ۳۳ میلیون دلار در شهرستانهای ساوه و اراک احداث شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی تصریح کرد: محصولات تولیدی واحدهای افتتاحی شامل فرومنگنز، انواع آب میوه و شربت، ریخته گری قطعات خودرو، انواع شیشه ایمنی و نشکن و دستگاه تجهیزات انتقال زباله، دستگاه نمک پاش و تیغه برف روب و همچنین محصولات کانی غیر فلزی، غذایی و فلزی است.