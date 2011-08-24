قانون گریزی نقصان بزرگ فرهنگی ترافیک در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر در سومین جلسه ستاد ارتقاء فرهنگ ترافیک استان گفت: خودنمایی و لجبازی، عجله برای رسیدن و استفاده غیر ضرور از خودرو از دیگر مصادیق نقص فرهنگ ترافیک در کشور است که باید با برنامه ریزی جامع و توجه به نقاط ضعف در راستای حل نقیصه های موجود از سوی مسئولان ذیربط تلاش شود.

وی ادامه داد: برخورد قانونی با متخلفان رانندگی از مطالبات به حق مردم است که تحقق آن در گرو اجرای دقیق و موشکافانه قوانین و رفع نواقص موجود در قانون جدید راهنمایی و رانندگی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی با تاکید بر ضرورت توسعه فناوریهای نوین و هوشمند در حوزه پلیس راهور گفت: توسعه فناوریهای نوین و هوشمند در اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش تخلفات از ضروریات اجتناب ناپذیر است.

فتح آبادی اجرای آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری را از دیگر راهکارهای مقابله با تخلفات رانندگی و ارتقا فرهنگ ترافیک در کشور عنوان کرد و افزود: با اجرا شدن این آیین نامه بسیاری از مشکلات ترافیکی کشور مرتفع می شود.

وی با تاکید بر ضرورت نقش آموزش در ارتقا فرهنگ ترافیک در جامعه بیان داشت: آموزش مبانی ترافیکی به شهروندان بستر کاهش 40 درصدی حوادث ترافیکی را در جامعه فراهم می کند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی گفت: در آموزش شهروندان باید آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی، تفسیر قوانین، رعایت حقوق دیگران، آمزش عابرین پیاده و آموزش دانش آموزان محور اصلی کار قرار بگیرد.

فتح آبادی در ادامه با اشاره به وضعیت حوادث رانندگی ایران در مقایسه با جهان بیان داشت: وقوع یک چهارم حوادث رانندگی دنیا در ایران فاجعه بزرگ و زنگ خطری برای مسئولین امر است.

وی تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی ایران در سه دهه اخیر را 900 هزار نفر عنوان کرد وگفت: این در حالیست که تعداد شهدا ایران اسلامی در 8 سال جنگ تحمیلی و قبل از آن 231 هزار شهید بوده است.

وی یادآور شد: از هر 100 نفر جمعیت ایران سالانه 40 نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند.