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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

احمدی خبر داد:

جمع آوری 4 پل عابر پیاده از مرکز شهر اراک

جمع آوری 4 پل عابر پیاده از مرکز شهر اراک

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اراک از جمع آوری 4 پل عابر پیاده از مرکز شهر اراک طی 2 ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن احمدی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر در جلسه ستاد ارتقا فرهنگ ترافیک استان مرکزی گفت: پل عابر پیاده ابتدای خیابان شهید رجایی، پل های عابر پیاده واقع در خیابان امام (ره) و پل عابر پیاده واقع در ابتدای خیابان مخابرات شهر اراک 4 پل عابر پیاده ای هستند که به دلیل عدم کارایی به زودی جمع آوری خواهند شد.

وی ادامه داد: نصب این پل ها از ابتدا غیر کارشناسی بوده و در مطالعات صورت گرفته جمع آوری آنها در دستور کار شهرداری و شواری شهر اراک قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر اراک با بیان این که پل های عابر فوق پس از جمع آوری در 4 نقطه جدید نصب خواهند شد گفت: دره گردو، ورودی فراهان، مقابل دانشگاه پیام نور و خیابان شهید باقر زاده محل نصب جدید این پل ها خواهد بود.

 

 

 

 

کد مطلب 1390596

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