جمع آوری 4 پل عابر پیاده از مرکز شهر اراک

به گزارش خبرنگار مهر حسن احمدی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر در جلسه ستاد ارتقا فرهنگ ترافیک استان مرکزی گفت: پل عابر پیاده ابتدای خیابان شهید رجایی، پل های عابر پیاده واقع در خیابان امام (ره) و پل عابر پیاده واقع در ابتدای خیابان مخابرات شهر اراک 4 پل عابر پیاده ای هستند که به دلیل عدم کارایی به زودی جمع آوری خواهند شد.

وی ادامه داد: نصب این پل ها از ابتدا غیر کارشناسی بوده و در مطالعات صورت گرفته جمع آوری آنها در دستور کار شهرداری و شواری شهر اراک قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر اراک با بیان این که پل های عابر فوق پس از جمع آوری در 4 نقطه جدید نصب خواهند شد گفت: دره گردو، ورودی فراهان، مقابل دانشگاه پیام نور و خیابان شهید باقر زاده محل نصب جدید این پل ها خواهد بود.