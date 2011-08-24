یزد بحرانی ترین استان از لحاظ خشکسالی است

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکسالی نهمین سال پیاپی در استان یزد را سپری می کند و میزان بارندگی به شدت در سالهای گذشته کاهش یافته و میزان بارندگی 30 تا 40 درصد نسبت به بارندگی‌ های دراز مدت 30 ساله کمتر شده است.

وی بیان داشت: دولت و مجلس نیز در راستای حل مشکلات ناشی از خشکسالی قدمهای خوبی برداشته اند اما برخی خسارات وارد شده قابل جبران نیست.

فرهمند افزود: اعتبارات خوبی نیز در راستای حل بحران خشکسالی به استان یزد اختصاص یافته که به عنوان نمونه می توان از اختصاص بالاترین بودجه به قنوات استان در کشور اشاره کرد.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس همچنین به تشریح برخی دیگر از فعالیتها و بودجه های اختصاص داده شده به بخش کشاورزی در سال گذشته و سال جاری پرداخت.

فرهمند در مورد کمبود کود شیمیایی نیز اظهار داشت: یارانه های اختصاصی دولت به کود کشاورزی ثابت و قیمت جهانی کود افزایش داشته است و با این یارانه ها نسبت به قبل کود کمتری خریداری می شود.

وی همچنین از تلاش خود برای اختصاص کود بیشتر با دستور وزیر کشاورزی طی چند سال گذشته خبر داد.