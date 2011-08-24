سعید حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این اثر که پس از 25 سال تحقیق و پژوهش مداوم و گاه متناوب به پایان کار نگارش آن رسیده است، گفت: اخیراً جلد نخست شرح غزل‌های حافظ که در حکم ورود به بحث شرح این غزل‌ها است، توسط انتشارات قطره چاپ شد و کار حروفچینی جلدهای دوم و سوم هم به انجام رسیده است.

به گفته این حافظ‌ پژوه، جلد چهارم این مجموعه نیز تحویل ناشر شده و به زودی کار حروفچینی آن آغاز می‌شود و جلد پنجم هم در حال تصحیح نهایی توسط وی است که به زودی برای حروفچینی تحویل ناشر خواهد شد.

وی افزود: من کار اصلی و در واقع شرح غزل‌های حافظ را عملاً از جلد دوم آن شروع کرده‌ام و از این جلد تا جلد پنجم که هر یک حدود 900 صفحه خواهد بود، شرح همه غزل‌ها، بیت به بیت آمده است.

حمیدیان در ادامه گفت: من در 25 سال گذشته گاه به صورت مداوم و گاه به صورت متناوب مشغول شرح غزل‌های حافظ بوده‌ام و کار تقریر این شرح عملاً از 4 سال پیش شروع شد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی که تقریباً با شروع تدریسش، کار شرح غزل‌های حافظ را با مبنا قرار دادن تصحیح پرویز ناتل خانلری و نگاهی به دیگر تصحیحات از جمله ویرایش علامه محمد قزوینی آغاز کرده است، همچنین از آنچه «کارهای غیرعلمی و احساسی» در زمینه پژوهش درباره شعرهای حافظ خواند، انتقاد کرد.

وی گفت: من به خاطر وسواسی که در این زمینه دارم، معتقدم نباید درباره حافظ انشاء نوشت. البته درباره کار خودم نیز ادعایی ندارم، ولی با قاطعیت می‌گویم که اکثر کارهایی که به نام پژوهش درباره شعرهای حافظ انجام و منتشر هم شده است، کارهایی غیرعلمی، احساسی و انشایی است و بیشتر شعار تحویل داده‌اند.

حمیدیان افزود: مبالغات بیهوده‌ای درباره شعر حافظ و حتی شخصیت او صورت گرفته و متاسفانه این مبالغات تا جایی پیش رفته که بارها گفته‌اند او (حافظ) 100 درصد بهتر از همه شاعران دیگر ما بوده است.

این حافظ پژوه با بیان اینکه «من سعی کرده‌ام در شرح غزل‌های حافظ با این مبالغات مبارزه کنم» گفت: باید هر شعری را در مقایسه با شعری دیگر بررسی کرد و نمی‌شود چشم و گوش بسته ارزش دیگر شاعران کشورمان را در سایه حافظ قرار داد و آنها را نادیده گرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از افرادی که درباره حافظ نوشته‌اند، تا توانسته‌اند درباره او و شعرهایش مبالغه کرده‌اند، شعار داده‌اند و اصلاً به متون دیگر ننگریسته‌اند. در حالی که خود حافظ معترف است که او برخاسته از مکتب شعری قرن چهارم است. پیش از حافظ، شاعران حائز اهمیت بسیاری داشته‌ایم که متاسفانه همه در سایه او قرار گرفته‌اند و ناشناخته مانده‌اند.

حمیدیان با بیان اینکه شرح او بر غزل‌های حافظ، کاری مقایسه‌ای است، درباره نحوه انتشار چهار جلد اصلی آن (دوم تا پنجم) نیز گفت: همانطور که گفتم، جلد اول این مجموعه مستقل و در حکم مدخلی برای شرح غزل‌های حافظ بود، اما در مورد چهار جلد بعدی، من به ناشر (انتشارات قطره) پیشنهاد داده‌ام همزمان با یکدیگر چاپ شوند، نه اینکه فاصله‌ای میان انتشار هر کدام از آنها به وجود آید.

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی ابراز امیدواری کرد، چهار جلد اصلی شرح غزل‌های حافظ تا پایان سال جاری منتشر شود.