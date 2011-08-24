به گزارش خبرنگار مهر، کاشانی در این برنامه درباره نرم‌افزار «نمایه سفر آخرت» گفت: مرگ یکی از موضوعاتی است که شکی در آن نیست ولی خیلی‌ها به آن شک دارند. در تولید این نرم‌افزار سعی کردیم مرگ را به زندگی مردم نزدیک کنیم. این نرم‌افزار رویکرد پژوهشی ندارد و برای استفاده عموم ساخته شده است. بسیاری از مردم ما آمادگی روبرو شدن با این اتفاق را ندارند یا اگر چنین حادثه‌ای برای یکی از آشنایانشان رخ دهد، مسائل و آداب و رسوم مربوط به میت را نمی‌دانند.

وی افزود: نرم‌افزار «نمایه سفر آخرت» اطلاعات و آموزش‌های مورد نیاز برای چنین مواقعی را به مخاطب ارائه می‌کند. نرم‌افزار دوم هم با نام «بحرین مروارید گم‌شده» با توجه به دو نکته اساسی ایران و تشیع در دستور کار قرار گرفت. پیوند تاریخی بحرین با ایران و تشیع و نقش استعمار در جدایی این منطقه از ایران از موضوعاتی است که در این نرم‌افزار پژوهشی به آن‌ها پرداخته شده است.

مدیرعامل موسسه نمایه ادامه داد: جدایی بحرین از ایران سند بی‌کفایتی حکومت پهلوی است که موجب شد 41 سال پیش این جدایی تصویب شود. شاید نکته مهمتر و اساسی‌تر، موضوع تشییع در بحرین باشد. در این زمینه مقالات پژوهشی، تاریخی و سیاسی برای استفاده پژوهشگران، در نرم‌افزار ارائه شده‌اند.

در ادامه واعظی گفت: هر مقدار که بتوانیم باید مرگ‌آگاهی را در جامعه تقویت کنیم. آمادگی مردم برای سفر آخرت، بسیار مفید است چون این آمادگی، تاثیر عمیقی بر زندگی خواهد گذاشت. به همین دلیل برخلاف نرم‌افزارهای دیگری که مورد بهره‌برداری پژوهشگران‌اند، این نرم‌افزار با رویکرد استفاده عموم مردم و برای فرهنگ عمومی ساخته شد.

وی ادامه داد: نمایه مربوط به بحرین با نگاه تحقیقاتی و پژوهشی ساخته شده است تا محققان و پژوهشگران کشور با مسائل بحرین و تاریخش بیشتر آشنا شوند. البته کشور ما هیچ بحثی درباره موضوع حاکمیت در بحرین ندارد و مساله ما مظلومیت مردم و شیعیان این کشور است و به دلیل این ضرورت بود که این نرم‌افزار طراحی و ساخته شد. این نرم‌افزار می‌تواند درباره نقش استعمار انگلستان، آمریکا و آل صعود در جنایت‌هایی که در این کشور انجام می‌شود، به دانشجویان، دانشگاهیان و محققان اطلاعات خوبی بدهد.

وزیر ارشاد هم در این برنامه گفت: تلاش‌های فراوانی در شورای فرهنگ عمومی برای این که فضای جامعه معنوی باشد و مردم حقوق یکدیگر را رعایت کنند، انجام می‌شود. همه دستگاه‌ها اگر بخواهند کار ریشه‌ای انجام بدهند، باید فعالیت‌های اعتقادی انجام بدهند. اخیرا قوه قضائیه هم در این زمینه معاونتی را با عنوان پیشگیری از جرم فعال کرده است. مهم این است که اعتقادات مردم، تقویت شود و نرم‌افزار «نمایه سفر آخرت» هم در این راه قدم برمی‌دارد.

حسینی افزود: در قرآن کریم، هرجا که صحبت از ایمان به خدا شده، سخن از ایمان به روز جزا هم هست. اگر مردم باور داشته باشند که روز جزا و حسابی وجود دارد، شرایط بهتری خواهیم داشت. همین که مردم در این شب‌های قدر دور هم جمع می‌شوند، حاکی از باور به متفاوت بودن این شب‌هاست. مردم بارو دارند که دعا و مناجات در این شب‌ها، متفاوت از دیگر ایام سال است. این‌گونه رفتارها نتیجه اعتقاد به حساب در آخرت است. با تقویت باور به آیه «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ»، جامعه وضعیت بهتری خواهد داشت.

وی با اشاره به بحث بحرین گفت: همان‌طور که در سخنان رهبر انقلاب شاهد بودیم، تحولات شگرفی را در منطقه و کشور بحرین شاهد هستیم. در لیبی هم دیدیم که روز گذشته، مردم بعد از تونس و مصر پیروز شدند و امیدواریم در یمن هم شاهد چنین روزی باشیم. اما مظلومیت مردم بحرین از مردم این کشورها بیشتر است. در کشورهای دیگر رسانه‌ها و غربی‌ها حضور دارند و مانع از انجام برخی جنایت‌ها می‌شوند ولی در بحرین که رسانه‌ها اخبار آن را بایکوت کرده‌اند، جنایات زیادی رخ می‌دهد.

وزیر ارشاد گفت: تحولاتی که در این کشورها رخ داده، تاثیر انقلاب اسلامی ایران است که مردم این کشورها هم به این موضوع اذعان دارند. شرایط لبنان هم به همین ترتیب، متغیر شد و مردم لبنان، نیروهای اسرائیلی را که تا بیروت را هم اشغال کرده بودند، از خاک خود بیرون راندند. در کنار این پایداری‌ها، پایداری ما در موضوع هسته‌ای هم باعث شد که این باور که نمی‌شود در مقابل زورگویان ایستاد، در مردم دنیا از بین برود. در این تحولات جوانان نقش پررنگی داشتند و دیگر به احزاب و جریان‌های سیاسی اعتماد نکرده و خود پا در میدان گذاشتند.

حسینی گفت: به عنوان مثال، حرکت خودسوزی آن شهروند تونسی با وجود این که در یکی از شهرهای دورافتاده این کشور رخ داد، سریعا اطلاع‌رسانی شد. یا وقتی خالد سعید که در مصر مشغول به فعالیت‌های اینترنتی بود، توسط پلیس مصر به قتل رسید، جریان و سایتی با نام «ما همه خالد سعیدیم» در شبکه اینترنت ایجاد شد. خوشبختانه امروز شاهد چنین جریان‌هایی هستیم که موجب تقویت و تثبیت جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود.

وی افزود: در مواجهه با زورگویان، 2 نوع نگاه وجود دارد. یک نگاه سازش‌گرانه است و نگاه دیگر، همان نگرش جمهوری اسلامی است که امروز مردم منطقه متوجه شده‌اند نگاه اول، نمی‌تواند موجب عزت‌ آن‌ها در دنیا و آخرت شود. بلکه موجبات ذلت را فراهم می‌آورد. مقاومت مردم بحرین توسط رسانه‌های بین‌المللی تحریم شده‌است. امیدواریم فعالیت‌هایی چون تولید این نرم‌افزار بتواند در جهت آگاهی مردم و یاری‌رسانی به مردم بحرین، اقدام موثری باشد.