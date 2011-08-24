یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با مهر گفت: یکی از اقدامات خوبی را که ظرف چند سال گذشته در کشور انجام شده و آثار خوبی را در فضای کنونی، فضاسازی اقتصاد و تحولات این بخش داشته، صبحانه‌خوری با مسئولان بوده است، چراکه به نظر می‌رسد هر استراتژی، طرح و سیاستی که بخواهد از سوی دولت پیاده‌سازی شود، باید ابتدا فضای لازم برای آن فراهم شود، در غیر این صورت بهترین استراتژی و سیاست نیز قابل اجرا نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در تحول اقتصادی کشور و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، اقدام عمده‌ای که اتاق می‌تواند انجام دهد، فضاسازی برای انجام تغییرات است؛ همانطور که ظرف 4 سال گذشته، اتاق بازرگانی در فضاسازی اقتصاد، نقش مهمی داشته است.

وی تصریح کرد: در این میان، یکی از ابزارهای فضاسازی از سوی اتاق بازرگانی تهران و ایران، صبحانه‌خوری با مسئولان بوده است که البته بعد از شکل‌گیری شورای گفتگو به صورت یک نهاد مشورتی و رسمی در قانون برنامه پنجم، این موضوع اندکی به تعویق افتاد.

به گفته آل‌اسحاق، خوشحالی ما از آغاز جلسات شورای گفتگو این بود که به جای پرداختن به نقاط منفی که ممکن است هر فردی با هر جریان سیاسی و تفکری بخواهد فضا را غیراقتصادی کند، در این شورا به مسائل مهم پرداخته شود، لذا خیلی برای شکل‌گیری این نهاد، امیدوار و خوشحال بودیم، ولی متاسفانه علیرغم اینکه عمر این شورا کوتاه است و هنوز برای قضاوت زود است، ولی برآورد ما این نیست که شورای گفتگو بتواند جایگزین صبحانه‌خوری شود و این شورا آثار کمتری دارد.

وی اظهار داشت: دلیل عمده نیز ترکیب این شورا است، چراکه به نظر می‌رسد باید افرادی در این شورا حضور یابند که رئیس تشکل یا رئیس اتاق بازرگانی شهرستانها باشند تا به صورت کلان، مشکلات و چالش‌های حوزه مربوط به خود را جمع‌بندی کرده و انعکاس دهند، نه اینکه مدیران چند مجموعه خرد مسائل را مطرح کنند.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: محدودشدن در این حد، خروجی شورا را همین خواهد کرد که هم اکنون مشاهده می‌شود، بنابراین گیر قانونی این موضوع باید برطرف شده و ترکیب این شورا، تغییر کند. چراکه هم اکنون مشکلات در یک فضای بسته، جمع‌بندی می‌شود.

وی افزود: با ادامه روند فعلی، این شورا به اهداف مورد انتظار نخواهد رسید. آل اسحاق ادامه داد: به دلیل اینکه شورای گفتگو به اهداف خود نرسیده است، به نظر می‌رسد کارایی نخواهد داشت، بنابراین با حفظ احترام آن شورا و عدم نفی آن، اتاق تهران به دنبال این است که آرام آرام صبحانه‌خوری با مسئولان را راه بیندازد؛ چراکه آثار بسیار بالایی دارد.

وی اظهار داشت: مقدمات کار فراهم شده و قرار است که دور جدید جلسات صبحانه‌خوری با وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی آغاز شود.