طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه نیازمند بررسی دقیق است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس بشیر خالقی نماینده مردم خلخال با اشاره به اینکه اخیرا نام وی به همراه عده ای دیگر از نمایندگان به عنوان مخالفان طرح انتقال اب به دریاچه ارومیه در سایت ها منتشر شده است، گفت: مرتب از شهرستان ارومیه و سایر شهرستانها به ما زنگ می زنند و فحش و بد و بیراه می دهند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ شان و جایگاه مجلس گفت: این تماس ها آرامش ما را سلب کرده است از هیئت رئیسه مجلس تقاضا داریم به این موضوع رسیدگی کند.

محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به اینکه در رابطه با این طرح دوفوریتی مسائل حاشیه ای زیاد شده است، گفت: لیستی که از طرف برخی از سایت ها منتشر شده کمال بی انصافی است. طبق اطلاعات به دست آمده گردانندگان این سایت ها اسامی امضا کنندگان طرح نجات آب دریاچه ارومیه را به دست آورده اند و هر کسی از نمایندگان آذربایجان که این طرح را امضا نکرده بود جزو کسانی معرفی کرده اند که به این طرح رای نداده است.

باهنر با تاکید بر اینکه مسئله آب دریاچه ارومیه مسئله استراتژیک ملی است، تصریح کرد: مسئله آب دریاچه ارومیه به مردم ناحیه خاص و قومیت خاص ربطی ندارد بلکه مربوط به ملت ایران است و مسئولان و مجلس باید هر چه زودتر برای حل این مشکل راهکاری بیابند.

وی افزود: علت عدم رای نمایندگان به دو فوریت این طرح این بود که طرح های فوریت دار کیفیت را فدای سرعت می کنند لذا نمایندگان برای بررسی کارشناسی بیشتر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

باهنر تاکید کرد: رسانه ها که چرخ چهارم دموکراسی هستند باید منعکس کننده نظرات مسئولان باشند و حاشیه پردازی نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دوفوریتی نجات آب دریاچه ارومیه هفته گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شدو نمایندگان با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.