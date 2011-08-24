رتبه بندی پزشکان آذربایجان غربی بر اساس شاخص نسخه نویسی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو با اشاره به اینکه این طرح با بهره گیری از اطلاعات نرم افزاری کشوری بررسی نسخ اجرا می شود، افزود: همچنین در این راستا طی مراسم گرامیداشت روز پزشک از پزشکان و داروسازانی که ضوابط تجویز و مصرف منطقی دارو را رعایت کرده اند، تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تجویز نادرست و غیر منطقی دارو علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت بر مردم و دولت و اتلاف منابع کشور، منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات پزشکی می شود، اظهار داشت: ازسوی دیگر موجب ایجاد مقاومتهای میکروبی گسترده در برابر آنتی میکروبیال و بروز عوارض جانبی ناشی از استفاده روز افزون از داروهای تزریقی و ضد التهاب های غیر استروئیدی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود افزایش عوارض مربوط به تجویز غیر منطقی و غیر ضروری داروهای کورتیکو استروئیدی و افزایش موارد عارضه دار تداخلات دارویی در نتیجه تجویز اقلام دارویی متعدد در یک نسخه تنها بخش کوچکی از خسارات جبران ناپذیری است که در نتیجه تجویز و مصرف غیر منطقی دارو بر پیکره سلامت و اقتصاد جامعه وارد می شود.