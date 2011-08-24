93 پروژه کشاورزی در کرمان افتتاح می شود

عباس مولائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفته دولت 93 پروژه کشاورزی در کرمان به بهره برداری می رسد.

مولائی ابراز داشت: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها 813 هزار و 425 میلیون ریال است که باعث اشتغالزایی 295 نفر می شوند.

وی گفت: از جمله این پروژه ها می توان به 83 پروژه آب و خاک با اعتبار 67 هزار و 470 میلیون ریال و اشتغالزایی 202 نفر، هشت پروژه امور دام با اعتبار ی معادل 12 هزار و 784 میلیون ریال با اشتغالزایی 58 نفر اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: دو پروژه تولیدات گیاهی نیز با اعتبار 10 هزار و 885 میلیون ریال و اشتغالزایی 35 نفر از دیگر پروژه هایی است که در هفته دولت افتتاح می شود.

ملایی با اشاره به اهمیت آب و مشکل کم آبی در کرمان گفت: توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و و اصلاح سیستم های انتقال آب ضروری است.

وی ادامه داد: در این راستا 931 هکتار انواع سیستم های آبیاری تحت فشار و 113 کیلومتر خطوط انتقال آب از مهم ترین پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.

مولایی همچنین گفت: یک پروژه مرغ تخمگذار 30 هزار قطعه ای با اعتبار چهار میلیون ریال نیز در ایام کلنگ زنی خواهد شد.