روز قدس یادگار حضرت امام خمینی(ره) است

ارسلان فتحی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز جهانی قدس روز اعتراض به پایمال شدن حقوق بشر در فلسطین است.

وی اضافه کرد: اکنون روز جهانی قدس این میراث ماندگار حضرت امام (ره)، نماد وحدت و یکپارچگی جهان اسلام و خروش عالم‌گیر مسلمانان در حمایت از آرمان ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین، می‌رود تا هر سال با شکوه‌تر از گذشته عزم و اراده مسلمانان و جهانیان را متجلی ‌کند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: بیت‌المقدس متعلق به تمام مسلمانان است و تمام مسلمانان باید با حضور در راهپیمایی روز دفاع از حقانیت فلسطین، این موضوع را به تمام دشمنان اسلام اعلام کنند.

فتحی‌پور تاکید کرد: روز قدس نماد وحدت جهان اسلام و نقطه عزت و کرامت آن است و گرامیداشت این روز ماندگار ضرورتی دینی و عقلی است.

وی گفت: در این روز فریادهای ضداستکباری مردم روزه‌دار موجب ایجاد امید و قوت قلب برای مسلمانان مظلوم فلسطینی و همبستگی اسلامی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روز قدس و اهمیت این روز بزرگ، عنوان داشت: روز قدس روزی نیست که مختص به فلسطین باشد بلکه روز مقابله مستضعفان با مستکبران و روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود و باید ملت‌های مسلمان در برابر مستکبران اعلان وجود کرده و تمام ملت‌های مسلمان جهان قیام کنند.