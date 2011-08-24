ساخت سنتور توسط دو معلول کرمانی/ وقتی که ناتوانی رنگ می بازد

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی به سراغ دو نفر از معلولین کرمانی که در اثر حادثه، مجبور شده اند بقیه عمرشان را روی صندلی چرخدار بگذرانند، رفتم خیلی راحت معنی موفقیت و تفاوت آن را با تسلیم در برابر ناملایمتی های زندگی دریافتم.

محمدرضا کریمی یکی از آنهاست که 13 سال است که از ناحیه گردن ضایعه نخاعی شده و دیگری مسلم عربپور که از ناحیه گردن به این عارضه مبتلا شده است.

این دو معلول ویلچری حالا به دو هنرمند تبدیل شده اند که می توان پیش بینی کرد که اگر از آنها حمایت شود در آینده ای نه چندان دور بتوان در هنر موسیقی و ساخت ساز روی آنها کلی حساب باز کرد.

دو معلول که به دو هنرمند تبدیل شدند

از آنها که عضو انجمن ضایعه نخاعی پویای کرمان هستند، درباره کاری که انجام می دهند پرسیدیم.

محمدرضا کریمی به خبرنگار مهر می گوید: من به هنر موسیقی علاقه زیادی دارم اما چون سطح معلولیتم بالاست و عملا دستهایم چندان حس و حرکتی ندارند نمی توانستم ساز بزنم با این حال، حدود سه سال پیش بود که استاد اخلاقی (از نوازندگان برجسته سنتور در کرمان) به انجمن ما آمد و به من پیشنهاد داد که از بین همه سازها برای نوازندگی آموزش سنتور را شروع کنم.

دستهایمان برای نواختن ناتوان است

این هنرمند ادامه می دهد: من هم سنتورنوازی را آغاز کردم اما به دلیل اینکه دستهایم لمس است گرفتن مضراب سنتور برایم مشکل بود تا جایی که بسیاری اوقات مضراب از دستم می افتاد.

کریمی می افزاید: در آن شرایط، دوستم که در زمینه معرق و مشبک فعالیت می کند، با توجه به شرایط جسمانی که دارم، برای من مضرابی را طراحی کرد که می توانستم با آن به راحتی سنتور بزنم.

وی می گوید: در ابتدا چند آهنگ معمولی را با آن مضراب زدم اما دیدم که نمی توانم به صورت حرفه ای در زمینه نوازندگی فعالیت کنم به همین خاطر تصمیم به ساخت ساز گرفتیم.

کریمی می افزاید: سپس با یکی از سازندگان ساز در کرمان به نام نجاه مشورت کردیم و او هم بسیار استقبال کرد و چوب و اندازه ها و نقشه ساز را به ما داد.

این معلول کرمانی اظهار می کند: ما هم طبق الگوی نقشه شروع به ساخت ساز کردیم، ساز اول که آماده شد دیدیم آن طور که باید مطلوب باشد، نیست در نتیجه با چند سازنده ساز دیگر از جمله حسین عجیمی پور صحبت کردیم.

یکی از اساتید برای همکاری خواستار چهار میلیون تومان شد/ با سخت کوشی موانع را رفع کردیم

وی ادامه می دهد: بعد از آن هم، سنتورهایی که در کرمان ساخته می شد و بسیار هم خوش صدا بودند را با دقت نگاه و بررسی کردیم.

کریمی می افزاید: با نگاه کردن به آن سازها و مطالعه جدی درباره سنتور به یک فرمول در ساخت ساز رسیدیم که الان براساس همان فرمول داریم کارمان را انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه عدد سنتور ساخته و دو عدد دیگر را در دست ساخت داریم، می گوید: بعد از ساخت اولین ساز، برای بهتر شدن کار از یکی از اساتید خواستیم تا ما را راهنمایی کند اما او به ما گفت که برای آموزش به هر نفر از شما مبلغ 2 میلیون تومان باید پرداخت شود.

وی بیان می دارد: ما هم که توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداشتیم تصمیم گرفتیم با مطالعه و تجربه، خودمان کارمان را به پیش ببریم.

این معلول کرمانی ادامه می دهد: بعد از ساخت اولین ساز از استاد اخلاقی خواستیم تا آن را تست کند وی هم پذیرفت و بعد از کار کردن با سنتوری که ما ساخته بودیم اعلام کرد که کار خوبی از آب درآمده است.

وی می گوید: بعد از ساخت ساز دوم و تست آن به وسیله این استاد سنتور، به ما گفته شد که سازمان صدای خیلی شیرینی دارد و اگر به همین منوال ادامه دهید حتما سازهای بعدی کیفیت بسیار عالی خواهند داشت.

کریمی با بیان اینکه اصل کار ساخت ساز، پیدا کردن چوب مرغوب برای آن است، اضافه می کند: برای هر سنتوری که ساخته ایم 50 هزار تومان چوب گردو خریداری کرده ایم و در مجموع برای ساخت هر ساز، یکصد هزار تومان هزینه می کنیم.

وی می گوید: رییس انجمن ضایع نخاعی پویای کرمان، شهرداری و فرهنگسرای کوثر همچنین ایرانمنش از خیرین کرمان، برای ساخت ساز خیلی از ما حمایت کرده اند و حتی اولین سازی که ما ساختیم با قیمت بالایی توسط مهندس ایرانمنش خریداری شد و با پول آن توانستیم برای خرید سازهای بعدی وسایل موردنظر را خریداری کنیم.

در ادامه، مسلم عربپور درباره فعالیت ساخت ساز با خبرنگار مهر گفتگو کرد.

سنتوری برای معلولان

وی با بیان اینکه شش سال در رشته هنری معرق و مشبک کار کرده ام به ساخت مضرابی که خودش طراحی کرده و ساخته اشاره و اظهار می کند: این مضراب حالت حلقه انگشتری دارد و با توجه به حالت انگشتان معلولینی که دستشان قدرت زیادی ندارد قابل استفاده است.

عربپور در خصوص ساخت ساز هم می گوید: من و دوستم از لحاظ جسمانی شرایطی داریم که هیچ کدام به تنهایی قادر به ساخت ساز نیستیم.

همکاری دست و چشم دو معلول

وی می گوید: من با دستم، کارهایی که لازم است انجام می دهم و آقای کریمی با چشمش بر کار من نظارت می کند تا زاویه ها و اندازه ها دقیق باشد.

او ادامه می دهد: در ساز سنتور چهار عدد پل وجود دارد که اگر در محل مناسب خود قرار داده نشوند هم در صدا و هم در استقامت ساز بسیار تاثیرگذار است و در واقع 70 درصد کار ساخت این ساز پل گذاری است که در گروه دو نفره ما، کریمی این کار را به خوبی انجام می دهد.

خواستار حمایت مسئولان هستیم

عربپور با بیان اینکه درصدد افزایش کیفیت کار خود هستیم بیان می دارد: ساخت ساز برای ما کار بسیار سختی است؛ نمی توانیم چوب خوب تهیه کنیم و یا اینکه چون از ناحیه کمر تعادل نداریم، با اره فلکی که مخصوص این کار است نمی توانیم کار کنیم.

او می افزاید: اما اگر از ما حمایت شود تمام سختیها را تحمل می کنیم و چون به این کار علاقه داریم آن را ادامه می دهیم.

این هنرمند ادامه می دهد: انجمن ضایعه نخاعی پویای کرمان تاکنون در این باره بسیار از ما حمایت کرده اما بهزیستی هیچ حمایتی نکرده و علیرغم اینکه چندین بار مراجعه کرده ایم از کار ما هیچ استقبالی نشد.

این معلول کرمانی بیان می دارد: اگر امکانات بیشتری در اختیار ما قرار داده شود می توانیم فعالیت خودرا گسترش داده و تعداد بیشتری از معلولین را به این کار مشغول کنیم.