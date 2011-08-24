راه اندازی کتابخانه سیار روستایی 45 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیروز صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا افق 1404 در تمام مناطق روستایی استان باید کتابخانه‌های سیار راه ‌اندازی شود، افزود: اعتبار مورد نیاز برای راه ‌اندازی کتابخانه سیار در این مناطق 45 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه برای پوشش تمام مناطق روستایی آذربایجان غربی 90 کتابخانه سیار باید راه اندازی شود، اظهار داشت: راه ‌اندازی کتابخانه سیار در مناطق روستایی از جمله پیشنهادات طی سفر دوم و سوم هیئت دولت به آذربایجان غربی بود که متاسفانه تاکنون اعتباری در این راستا تخصیص نیافته است.

مدیر کل امور کتابخانه های آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: با راه ‌اندازی کتابخانه سیار علاوه بر ارتقای سرانه مطالعه، زیرساخت یک حرکت جهشی در توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد علاقه‌ مندی در بین روستاییان به مطالعه و کتاب فراهم شده تا بتوانیم در یک بستر مناسب اقدام به رونق این بخش کنیم.

فیروز همچنین از راه ‌اندازی کتابخانه‌های هوشمند در آذربایجان غربی خبر داد و با اشاره به اینکه این کتابخانه‌ها با هدف دسترسی آسان به کتا‌ها امسال در تمام شهرهای استان راه ‌اندازی می‌شوند، گفت: با تجهیز کتابخانه‌ها به این سیستم اعضا می‌‌توانند به تمام بخشها مراجعه و کتاب مورد نظر را به امانت گرفته و تحویل دهند.

این مسئول با اشاره به اجرای آزمایشی این سیستم در کتابخانه‌های باهنر ارومیه،‌ شماره یک نقده و شهید بهشتی سلماس، افزود: در جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان سیستم منابع گویا برای استفاده افراد کم‌‌ سواد و نابینا و طرح توسعه کتابخانه بخش کودکان اجرا شده است.

فیروز تعداد کتابخانه‌های مناطق شهری و روستایی آذربایجان غربی را 58 کتابخانه اعلام کرد و اظهار داشت: هم اکنون به ازای هر 27 هزار نفر یک کتابخانه در سطح استان موجود است.