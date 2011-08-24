قذافی ‌کجاست؛ مارگاریتای ونزوئلا، ویلاهای ‌استرالیا یا تونلهای‌ لیبی

به رغم خبرهایی که از چند روز قبل مبنی بر فرار "معمر قذافی" به تونس منتشر شده، اما پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) اعلام کرده که با وجود سقوط طرابلس، قذافی همچنان در این شهر است.

گفته می شود قذافی با 20 میلیارد دلار ثروت که همگی از راه فروش نفت لیبی بدست آمده فرار کرده، اما هیچکس نشانی از محل اختفای وی ندارد.

از زمان آغاز انقلاب لیبی خبرهای متعددی درباره فرار قذافی و مکان اختفای وی منتشر می شد و در این میان یک روز ونزوئلا، روز دیگر زیمبابوه یا آفریقای جنوبی مطرح می شدند که دیکتاتور لیبی در آنها پناه گرفته و البته پس از چند روز این خبرها همگی تکذیب می شد.

البته در این میان ونزوئلا داستان متفاوتی دارد و به دلیل دوستی نزدیک قذافی با هوگو چاوز، این احتمال بسیار ممکن به نظر می رسد که دیکتاتور لیبی در جزیره مارگاریتا پناه گرفته باشد. این موضوع زمانی جدی تر می شود که در هفته گذشته یک هیئت از سوی قذافی برای مذاکره با چاوز به کاراکاس سفر کرده بود البته در آن تاریخ محوز مذاکرات دو طرف تجارت و امکان فروش نفت لیبی توسط ونزوئلا اعلام شده بود.



صحنه ای از ملاقات های قبلی چاوز و قذافی

اما در اسفندماه سال قبل روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی مدعی شده بود: یکی از فرزندان قذافی وارد جزیره مارگاریتا شده و در منطقه ای از این جزیره پنهان شده است. در همین رابطه یکی از مقامات دولتی ونزوئلا در شمال غربی این کشور از تماس یکی از خاندان قذافی با وزارت خارجه این کشور خبر داده که گفته می شود این تماس از سوی خود سرهنگ قذافی بوده است. به گفته این مقام ونزوئلایی، چاوز روابط نزدیکی با قذافی داشته و یک استادیوم ورزشی نیز در لیبی متعلق به دولت ونزوئلا است.

جزیره مارگاریتا برای قذافی نام آشنایی است زیرا وی در سال 2009 برای شرکت در نشست مشترک رهبران آفریقا-آمریکای لاتین در این جزیره بود و پس از آن نیز چندین بار به این جزیره سفر کرد.

اما در این میان و در یکی دو روز اخیر خبرهایی مبنی بر احتمال گریختن قذافی به کشور آفریقای جنوبی منتشر شده که این کشور آن را تکذیب کرده است.

پیشتر و در زمان مبارزات مردم لیبی با نیروهای قذافی، اتحادیه آفریقا طرح محرمانه ای را برای خروج دیکتاتور از لیبی ارائه کرده بود اما قذافی با آن موافقت نکرده بود. در آن زمان عنوان می شد که به قذافی پیشنهاد شده تا قدرت را رها کرده و به یکی از کشورهای زیمبابوه، آفریقای جنوبی و یا دیگر کشورهای آفریقایی برود حتی تا چندی پیش عنوان می شد که ناتو اعلام کرده در صورت رها کردن قدرت، قذافی می تواند از لیبی خارج شود که البته این خبر هم تکذیب شد.

در این میان گفته می شود که سیف الاسلام قذافی در سفری که در سال 2006 به استرالیا داشت اقدام به خرید چند ساختمان مسکونی شیک و مجلل کرده و از همین رو احتمال حضور وی در استرالیا نیز چندان بعید نیست.



صدام پس از بازداشت به دست نیروهای ائتلاف

حکایت این روزهای قذافی بی شباهت به روزهای تاریک "صدام" دیکتاتور معدوم عراق پس از سقوط بغداد به دست نیروهای ائتلاف در سال 2003 نیست. در آن زمان صدام ماندن را بر فرار ترجیح داد و در یکی از هزاران تونل مخفی که برای روزهای مبادا تهیه کرده بود پنهان شد تا اینکه پس از چند ماه در یکی از همین تونل ها به دام افتاد و در سال 2006 اعدام شد.

در همین رابطه در خردادماه سال جاری روزنامه ساندی استار در مطلبی با عنوان" قذافی مخفی در زیر زمین" نوشت : معمر قذافی در تونلهایی به عمق 182 متر در زیر زمین مخفی شده و برای زنده ماندن دست به تلاش ناامید کننده ای زده است. قذافی برای در امان ماندن از حملات هوایی جنگنده های ناتو که اخیرا شدت بیشتری یافته، در زیر زمین پنهان شده است.

عرض این تونل چهار متر است که از لوله های سیمانی با وزن 75 تن ساخته شده و عمق برخی از این تونلها به 182 متر در زیر زمین می رسد. این بخشی از طرح موسوم به رود صنعتی بزرگ است که قذافی در دهه هشتاد با بودجه ای معادل 20 میلیارد پوند ایجاد کرده است . تونل مذکور، صحرا را به مقر قذافی در طرابلس، بنغازی و سرت متصل کرده است.رژیم لیبی از این شبکه زیر زمینی برای نگهداری ادوات نظامی و گازهای سمی استفاده می کند.



بر همین اساس اگر بر اساس اعلام پنتاگون قذافی هنوز در طرابلس باشد بدون شک در سوراخی مخفی شده و مبارزین لیبیایی دیر یا زود تمام شهر را از دست نیروهای قذافی خارج می کنند آنگاه عملیات یافتن دیکتاتور آغاز می شود و آن روز چه سرنوست تلخی در انتظار مرد متفاوت آفریقا خواهد بود.

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عبدالحمید بیاتی