خانه بهداشت در یک روستای محروم جهرم کلنگزنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمدرضا رضایی نماینده جهرم در مجلس طی سخنانی با اشاره به خدمات دولت به مناطق محروم گفت: روستای امیرسالار یکی از محروم ترین روستاهای استان فارس است که امروز با همه مشکلات به همت خیرین و کمکهای دولت کارهای خوبی در آن انجام شده است.

وی افزود: حضور دولت در محروم ترین روستاها نشان از عزم جدی دولت در امر خدمت رسانی در این مناطق است.

نماینده جهرم در خانه ملت بیان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی روز به روز چهره محرومیت از مناطق محروم برچیده می شود و این امر نشان از عزم جدی نظام در خدمت صادقانه به مردم مناطق محروم است.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح نمود: خانه بهداشت امیرسالار در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز طی سخنانی با تشریح ساخت و افتتاح خانه های بهداشت در سطح جهرم اظهار داشت: کلنگزنی آخرین خانه بهداشت جهرم به زمین زده شد و این طرح یکی از دغدغه های دانشگاه در تحقق محرومیت زدایی در مناطق مختلف به شمار می رود.

سید محمدکاظم تدین اضافه کرد: امید است در راستای اهداف نظام اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مناطق محروم همه ما سعی کنیم در خدمت به این قشر محروم تلاش بیشتری کنیم تا گسترش عدالت در کشور ضمیمه فعالیت های بخش سلامت باشد.

وی افزود: امروز خانه های بهداشت در دورترین نقاط کشور نیز ایجاد شده و این امر نشان از عزم جدی وزارت بهداشت در خدمت رسانی به مناطق محروم است.

تدین عنوان کرد: خانه بهداشت امیرسالار در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

خانه بهداشت امیرسالار به مساحت 300 مترمربع با زیربنای 110 متر مربع و اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت ساخته می شودو زمین آن نیز از محل خودیاری مردمی تامین شده است.

در ادامه یونیت دندانپزشکی خانه بهداشت روستای باغ کبیر نیز با اعتباری بالغ بر 180 میلیون ریال به بهره برداری رسید.