سوریه و لبنان در جشنواره موسیقی مقاومت شرکت می کنند

محمد گلریز دبیر سومین جشنواره موسیقی مقاومت با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف حضور گروه های موسیقی در بخش بین الملل این جشنواره به خبرنگار مهر ، گفت : هنر زبان برنده ای دارد و مسئله ای بدون مرز است و در مراحل مختلف حیات بشر به مناسب های مختلف حرف برای گفتن داشته است و به نوعی صدای خلق بوده است از همین رو بخشی از سیاست های برگزاری سومین جشنواره موسیقی مقاومت در بعد بین المللی طراحی شده است و در این راستا از کشورهای متعدد اروپا و حوزه خاورمیانه به خصوص کشورهای اسلامی در حال جنگ دعوت به عمل آوردیم که بین کشورهایی که دعوت کردیم تنها سوریه و لبنان تا کنون پاسخ مثبت دادند و با باقی کشورها هم در حال رایزنی هستیم.

وی در ادامه به معیار دعوت از کشورها در بخش بین المللی سومین جشنواره موسیقی مقاومت اشاره کرد و گفت : آنچه مسلم است از کشورهایی دعوت شده که بخشی از تاریخ اجتماعی خود را در جنگ بوده و مقاومتهایی از خود نشان داده اند و هنر موسیقی بحشی از تاریخ جنگ آن کشورها را رقم زده است .

دبیر سومین جشنواره موسیقی مقاومت در ادامه صحبتهای خود با اشاره به گروه هایی که در این جشنواره حضور دارند اشاره کرد و گفت : با دو ارکستر صدا و سیما و ارکستر سمفونیک تهران صحبت هایی انجام شده است و قرار است این دو ارکستر در تهران و کرمانشاه به طور هم زمان اجرای برنامه داشته باشند ، ضمن اینکه علاوه بر اجراهای موسیقی برنامه تجلیل از 10 هنرمند فعال در عرصه های موسیقی مقاومت را نیز داریم.

گلریز در ادامه افزود : در بخش تجلیل قرار است از سه خواننده، سه آهنگساز، سه شاعر و یک مداح که کارهای شایسته ای را در دوران جنگ انجام داده اند تجلیل به عمل آید در ادامه این برنامه از 5 هنرمند دیگر تقدیر می شود در واقع بخش دوم از تقدیرها به افرادی اختصاص دارد که در آن دوران در بخش فنی و پشتیبانی با ارکسترها و گروه های مختلف همراه بوده اند .

این خواننده آهنگ های انقلابی در پایان در پاسخ به این نکته که تجربه برگزاری این جشنواره در سال گذشته نشان داده که هنوز جا برای کار در این زمینه است و به اندازه لازم داشته های کافی دراین حوزه وجود ندارد گفت : مسئولان هم به این مقوله آگاه بودند که پس از توقف چند ساله از نخستین دوره ای که این جشنواره برگزار شد تصمیم گرفتند دور دوم و سوم آن را بدون وقفه برگزار کنند اما آنچه مسلم است دراین زمینه باید به حضور جوانان اهمیت بیشتری داده شود درواقع برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند مقابله کند از آنچه به عنوان تهاجم فرهنگی در حال رخ دادن است؛ ضمن اینکه ما به نقاط ضعفی که در برگزاری این جشنواره وجود دارد نیز آگاه هستیم و درنظر داریم گام به گام با طرح مباحث کارشناسی این مشکلات و موانع را از سر راه برداریم و قدم های شایسته ای برای برگزاری این جشنواره در آینده برداریم.