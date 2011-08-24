شرایط ورود وسایل نقلیه هوایی و آبی به مرزهای کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۱۰۲ این لایحه را در صحن تصویب کردند.

به موجب این ماده ابلاغ هر نوع صورت‌مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت‌مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۱۰۳ این لایحه را نیز در صحن تصویب کردند.

به موجب این ماده وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود.

همچنین بر اساس این مصوبه هواپیمایی که وارد کشور می‌شود، اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد.

وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه‌های مجاز گمرکی خارج شود.

در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصویب شد که اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره‌دیگر نیز مقرر شد که پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا ۳ میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده(۱۱۳) رفتار می شود.

