به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مقام ادبی و علمی سیدعلی موسوی گرمارودی، چهارشنبه 2 شهریور در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب فرهنگ و ادب و هنر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، گرمارودی را شاعری دانست که جدای از شعر، دارای شعور انقلابی است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که این جلسه زمینه‌ای برای انتقال نجربه‌های معنوی و ادبی گرمارودی برای نسل جدید باشد.

مهدی محقق بزرگداشتی ماوراء همه مراسم‌ها نیاز دارد

دومین سخنران این مراسم نیز بهاءالدین خرمشاهی شاعر، محقق و مترجم برجسته کشور بود که در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به جایگاه مهدی محقق، رئیس هیات مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی اظهار داشت: جناب محقق احیاگر جدید انجمن به شمار می‌رود و در مدت 11 سال گذشته، بیش از 100 بزرگداشت را برای اهالی فرهنگی و ادب برگزار کرده است و جا دارد که بزرگداشتی ماوراء همه این مراسم‌ها برای او نیز برگزار شود.

ترجمه برای گرمارودی موضوعی جدی است

وی همچنین با اشاره به سیدعلی موسوی گرمارودی بیان داشت: نزدیک به 40 سال در محضر استاد گرمارودی بودم و این توفیق را نیز داشته‌ام که شعر ایشان را برگزیده کنم. در حوزه ترجمه‌ها ایشان به ویژه ترجمه‌شان از قرآن هم ساعت‌ها زمان لازم است تا صحبت کنم، اما خوشحالم از اینکه ایشان ترجمه قرآن را جدی گرفتند و حتی در ساعت‌های بعد از کار اداری در سمت رایزنی فرهنگی ایرن در تاجیکستان هم این کار را رها نکردند.

وی همچنین به قرائت قصیده‌ای پرداخت که با الهام از یکی از اشعار گرمارودی سروده بود.

گرماوردی به روشنی تک بعدی نبودن را اثبات کرده است

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سومین میهمان این مراسم بود که سخنان خود را با اشاره به موضوع تک بعدی نبودن شخصیت گرمارودی آغاز کرد و گفت: شاعران و بزرگان زیادی در حوزه شعر در کشور می‌شناسیم که تنها در هیمن حوزه بوده و باقی‌مانده‌اند؛ در حالی که با نگاهی به زندگی استاد گرمارودی در قبل و بعد از انقلاب می‌توان به روشنی تک بعدی نبودن شخصیت وی و تعهد ایشان به انجام مسئولیت را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: تعهد گرمارودی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره وجود داشت و معرف این نکته بود که کار او تنها برای خود وی نبوده و پاسخگوی نیازی بوده است که وی احساس می‌کرده است و به همین خاطر ایشان در هر سمتی که احساس مسئولیت می‌کرده‌اند، وارد شده‌اند.

وی با اشاره به ترجمه قرآن گرمارودی افزود: ترجمه به ذات خود امری دشوار است تا چه رسد به ترجمه قرآن کریم که نیازمند یک اندوخته درونی است و دقت و وسواس فراوانی را می‌طلبد؛ چرا که هم زیبایی کلام و هم امانتداری در این حوزه قابل اهمیت است. وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: ترجمه صحیفه سجادیه نیز که استاد گرمارودی به آن پرداخته‌اند را باید یک دروه اسلام شناسی برای هر مخاطبی دانست که به آن ورود پیدا می‌کند و امیدوارم طبق آنچه ایشان اظهار داشتند هرچه زودتر شاهد پایان ترجمه ایشان از نهج البلاغه هم باشیم.