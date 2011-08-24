افزایش نرخ پارکینگها بر اساس تورم سالیانه/ 6سال افزایش نداشتیم

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراض فرمانداری در مورد افزایش نرخ عوارض پارکبانها و پارکینگهای عمومی شهر تهران گفت: فرمانداری اعتراض خود را به شورای شهر ارسال کند تا شورا به آن پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه ساخت پارکینگ یکی از مشکلات شهر تهران است گفت: افزایش نرخ پارکینگها برای تشویق به ساخت پارکینگ در پایتخت است.

چمران ادامه داد: فضای لازم برای پارک هر ماشین 25 تا 30 متر است که هزینه‌های ساخت و نگهداری آن بالا است اما صاحبان آن نمی توانند از آن به میزانی که لازم است درآمد زایی کنند.

رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: پنج، شش سال در نرخ پارکینگها تغییری داده نشده بود و امسال با مطالعات جامعی که انجام دادیم نرخ های جدید تعیین شد.

چمران با اشاره به این که نرخ های پارکینگها بر اساس میزان تورم افزایش داشته تاکید کرد: در مناطقی که امکان افزایش قیمت پارکینگها وجود داشت این تغییرات اعمال شد تا سرمایه گذاران تشویق به پارکینگ سازی شود هرچند این نرخ ها همانند تمامی شهرهای کشور است و در برخی نواحی حتی پایین تر نیز هست.



