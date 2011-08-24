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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

عشایر ایلام سالانه 23 میلیون لیتر شیر تولید می کنند

عشایر ایلام سالانه 23 میلیون لیتر شیر تولید می کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: خوشبختانه عشایر دامدار منطقه با تولید فرآورده های دامی توانسته اند در بازار مصرف استان سهم عمده ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یارمحمد کریمی افزود: عشایر پرتلاش و زحمت کش استان با تولید فرآورده های دامی توانسته اند نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم ایلام ایفا کنند.

وی اظهارکرد: جامعه عشایری استان سالانه بیش از 23 میلیون لیتر شیر، هزار و 570 تن پشم و مو، 462 تن کشک، هفت هزار و 900 تن گوشت قرمز و مقدار قابل توجهی محصولات زراعی و باغی تولید می کنند.

به گفته کریمی ارزش مجموع تولید عشایر استان را یک هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: عشایر از گروه های مولد و فعال جامعه این منطقه محسوب می شوند.

جامعه عشایری ایلام متشکل از 13 ایل و 30 طایفه مستقل با جمعیت 80 هزار نفر و دارای یک میلیون و 367 هزار رأس دام است.

کد مطلب 1390800

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