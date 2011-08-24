عشایر ایلام سالانه 23 میلیون لیتر شیر تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یارمحمد کریمی افزود: عشایر پرتلاش و زحمت کش استان با تولید فرآورده های دامی توانسته اند نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم ایلام ایفا کنند.

وی اظهارکرد: جامعه عشایری استان سالانه بیش از 23 میلیون لیتر شیر، هزار و 570 تن پشم و مو، 462 تن کشک، هفت هزار و 900 تن گوشت قرمز و مقدار قابل توجهی محصولات زراعی و باغی تولید می کنند.

به گفته کریمی ارزش مجموع تولید عشایر استان را یک هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: عشایر از گروه های مولد و فعال جامعه این منطقه محسوب می شوند.