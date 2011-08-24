به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه ایستادگی ایران اسلامی با صدور بیانیه ای به نقش و اهمیت روز جهانی قدس اشاره کرد و آورده است: بار دیگر روز جهانی قدس، روز لبیک همه مسلمانان و آزادگان جهان به فریاد همیشه خروشان امام خمینی (ره) برای آزادی بیت‌المقدس فرا می‌رسد. در سالی که گذشت مردم مسلمان منطقه هر جمعه با تاسی به جمعه آخر ماه رمضان بر سر دیکتاتورهای کشورهای خود فریاد کشیدند و یکی پس از دیگری آن‌ها را از کاخ ظلمشان به زیر کشیدند.

جبهه ایستادگی ایران اسلامی ضمن تبریک پیروزی‌های اخیر مردم منطقه و حمایت از خیزش‌های انقلاب اسلامی مردم در سایر کشورها از ملت شریف همیشه بیدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید که در راهپیمایی روز قدس حضور شورانگیز خود را یک بار دیگر به نمایش گذاشته الهام بخش حرکت مردم مسمان منطقه و امید بخش به آن‌ها در آزادی از بند مستبدین و استقرار حکومت‌های مردمی باشند.

ملت ایران ظرفیت بزرگ خود را به نمایش بگذارند

همچنین جامعه اسلامی مهندسین با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس اعلام کرد که روز قدس نماد آزادی خواهی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی جهان اسلام است.

جامعه اسلامی مهندسین ضمن حمایت از آرمان ملت فلسطین و حمایت از قیام‌های آزادی خواهانه مسلمانان، از آحاد ملت؛ صرف نظر از هر نوع سلیقه و گرایش سیاسی دعوت می‌نماید با حضور خود در جای جای کشور عزیزمان ایران ظرفیت بزرگ اثرگذاری جهانی خود را به نمایش بگذارند.

تدبیر امام(ره) در تعیین روز جهانی قدس خط سازش با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد

ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بیانیه‌ای با گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی قدس، حضور گسترده و با شکوه ملت ایران و جهان اسلام در راهپیمایی این روز را نشانه غرق شدن رژیم صهیونیستی در گرداب بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی و ضد صهیونیستی منطقه دانست.

این بیانیه همچنین ضمن دعوت از مردم در راهپیمایی روز قدس آورده است: تدبیر امام(ره) در تعیین روز جهانی قدس خط سازش با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد.

بیانیه سازمان دانش آموزی به مناسبت روز قدس

سازمان دانش آموزی نیز در بیانیه ای خود با تاکید بر اهمیت روز جهانی قدس آورده است: ملتهای مسلمان تونس، مصر، یمن، بحرین و لیبی که در آستانه روز قدس و باشعار الله اکبر پرچم رژیم صهیونیستی را به اتش کشیدند تا به دنیا اعلام کنند امت اسلام را نورانی امام خمینی(ره) را ادامه می دهد.

روز قدس مدیریت استکبار را خنثی می کند

جمعیت دفاع از ملت فلسطین با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد: توجه به فلسطین استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را در مدیریت تحریف انقلاب مردمی ناکام خواهد گذاشت ضمن آنکه قیام مردم در کشورهای عربی زنجیره سرنگونی حاکمان ظالم و و وابسته به غرب و اسرائیل را به لرزش در آورده است.

فراخوان حزب مردم سالاری برای حضور گسترده مردم در روز قدس

حزب مردم سالاری از احزاب اصلاح طلب هم در بیانیه ای ضمن اعلام شادباش سقوط دیکتاتورهای عرب به ویژه پیروزی مردم لیبی بر حکومت 42 ساله قذافی از مردم ایران خواست به منظور پاسداشت میراث همیشه جاوید و گرانقدر امام خمینی(ره)به صورت هر چه گسترده تر در مراسم روز جهانی قدس شرکت کنند.

بیانیه کانون دانشگاهیان ایران بمناسبت روز جهانی قدس

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در بیانیه ای روز قدس را نشانگر وحدت و همبستگی بین المللی مسلمانان در حمایت از حقوق قانونی و مردم فلسطین می‌داند و از همه مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی دعوت می‌کند مانند سال‌های گذشته، به تبعیت از رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن میثاق با آرمان مقدس آزادی فلسطین و اعلام حمایت از مقاومت اسلامی عظمت و اقتدار امت اسلامی را در مقابل نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم به نمایش گذارند.

روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر دارد

مجمع جهانی اهل بیت(ع)در بیانیه خود با اشاره به روز جهانی قدس آورده است: بی شک روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر دارد و ومردم مسلمان بخصوص در کشورهای عربی که جشن رمضان را با جشن سقوط فراعنه زمان همزمان می بینند،با حضوری پرشور در تظاهرات روز جهانی قدس ،نوید آزادی قریب الوقوع قبله اول مسلمین را فریاد خواهند زد.

بیانیه جمعیت اسلامی حامیان مردم پیرامون روز جهانی قدس

جمعیت اسلامی حامیان مردم با اشاره به اهمیت روز قدس به قیام مردم در کشورهای منطقه اشاره کرد و در بیانیه ای خود آورده است: ملت های منطقه تنها نخواهند بود بلکه ملتهای مسلمان بویژه مردم ایران در روز قدس یکپارچه علیه استکبار و اسرائیل شعار خواهند داد.

گسترش امواج بیداری اسلامی پایه‌های قدرت و سیطره صهیونیسم را متزلزل کرده است

دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بیانیه ای، روز جهانی قدس را روز تجلی وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان جهان علیه ظلم و تبعیض رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی دانست و تاکید کرد: قدس محور هویت و اتحاد جهان اسلام است.





در بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار می شود که شکوفه‌های نهضت بیداری اسلامی به بار نشسته است و پرچم احیای هویت و ارزش های دینی، عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی، صهیونیسم‌ستیزی و آزادی‌خواهی در کشورهای اسلامی یکی پس از دیگری به اهتزاز در آمده و این موج بیداری و استکبارستیزی بسیاری از کشورها را درنوردیده است.

این بیانیه تاکید کرد: گسترش امواج بیداری اسلامی پایه‌های قدرت و سیطره صهیونیسم را متزلزل کرده است.

ملت ایران با حضور میلیونی، در راهپیمایی روز قدس فریاد آزادی قدس را سرخواهند داد



همچنین جهاد دانشگاهی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز قدس، آورده است: ملت ایران امسال نیز با حضوری میلیونی در راهپیمایی این روز بار دیگر فریاد آزادی قدس شریف را سرخواهند داد.



در ادامه این بیانیه آمده است: جهادگران جهاد دانشگاهی ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و در لبیکی دیگر به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام می‌دارند که در کنار سایر اقشار مختلف ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس حضور خواهند یافت.

بیانیه شورای اصناف کشور به مناسبت روز جهانی قدس

شورای اصناف کشور نیز در بیانیه خود در خصوص وفاداری اصناف به مردم مظلوم فلسطین آورده است: اصناف کشور جمعه آخر ماه مبارک رمضان همانند همیشه تاریخ که در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی حضوری موثر و آگاهانه وهمچنین قدرتمندانه داشتند این بار نیز اعتقادات محکم و استوار خود را در دفاع از حقوق مردم فلسطین نشان خواهند داد.

روز قدس نماد بیداری اسلامی است

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی روز قدس را بعنوان نماد بیداری اسلامی خواند و در بیانیه خود آورده است: اکنون که در تداوم دومینوی ساقط شدن رژیم های مزدور در در کشورهای اسلامی بعد از بن علی، مبارک، عبدالله صالح، قذافی جنایتکار در لیبی هم به برکت بیداری اسلامی ،به زباله دان دیکتاتورهای کشورهای منطقه افتاده است،اقدامات سراسیمه و دیوانه وار رژیم صهیونیستی در حمله به مردم مظلوم مظلوم و بی دفاع غزه،مصر و کرانه باختری اردن بیانگر آغاز شمارش معکوس حالت اهتزار و مرگ رژیم صهیونیستی و سیطره طولانی طولانی نظام سلطه در میان کشورهای اسلامی و دیگر ملل تحت ستم می باشد.

بیانیه دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت روز قدس

همچنین دانشگاه مذاهب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی،روز قدس را میعاد میعاد مسلمانان جهان برای آزادی مسجد الاقصی دانست و حضور همه مسلمانان را در راهپیمایی روز جهانی قدس را وظیفه ای دینی عنوان کرد.

این بیانیه در ادامه آورده است: استادان، کارکنان و دانشجویان شیعه و سنی این دانشگاه با پیروی از ولی امر مسلمین و همگام با ملل اسلامی ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد.