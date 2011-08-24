نمایشگاه کارتون و عکس تروریسم جهانی در خانه هنرهندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کارتون و عکس تروریسم جهانی با150 کاریکاتور از کارتونیست های ایرانی و خارجی و 49 عکس از 14 عکاس ایرانی شنبه پنجم شهریورماه در خانه هنرمندان ایران گشایش می یابد.

در بخش کاریکاتور پس از اعلام فراخوان 1533 اثر از 485 هنرمند از 64 کشور به دبیرخانه رسید که از بین آنها 417 اثر در نمایشگاه مجازی سایت ایران کارتون به نمایش درآمد و 150اثر از بین آثار رسیده در نمایشگاه خانه هنرمندان ایران ارائه می شود.

عباس قاضی‌زاهدی دبیر بخش کارتون این نمایشگاه است و پاول کوژینسکی از لهستان، آجیم سولاج از ایتالیا و محمدرضا دوست محمدی، محمد امین آقایی و حمید بهرامی از ایران داوران بخش کارتون نمایشگاه تروریسم جهانی هستند.

در بخش عکس 400 اثر از 40 هنرمند در دو بخش عکس های مستند و عکس های خلاقانه به دبیرخانه مسابقه تروریسم جهانی رسید که 49 عکس از 14 عکاس برای این نمایشگاه انتخاب شد.

علیرضا کریمی‌صارمی دبیر بخش عکس نمایشگاه تروریسم جهانی است و محمد ستاری، محمد مهدی رحیمیان و امیرعلی جوادیان اعضای هیات انتخاب و داوری بخش عکس این نمایشگاه هستند.

آثاراحمد جلالیان، رحیم بایزیدی، سیدحسن حسینی، علیرضا قمری، علی فریدونی، غلامرضا مسعودی، فرامرز عامل‌بردبار، غلامرضا نصراصفهانی، وحید فرجی، مهدی قاسمی، مرتضی یاراحمدی، محمد حاجی‌پور، میلاد معصومی و یلدا معیری به نمایشگاه بخش عکس مسابقه ملی تروریسم جهانی راه یافته است.

این نمایشگاه با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مرکز هنرهای تجسمی، خانه کاریکاتور ایران و خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

نمایشگاه کارتون و عکس تروریسم جهانی با حضور هنرمندان و مسوولان ساعت 19 شنبه پنجم شهریورماه در خانه هنران ایران گشایش می یابد و این نمایشگاه تا 18 شهریورماه برپا خواهد بود.