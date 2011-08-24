غرب مرده قذافی را می خواهد/ محاکمه دیکتاتور مایه شرمندگی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، "اریش اشمیدت انبوم" رئیس موسسه تحقیقاتی سیاستهای صلح در آلمان و کارشناس امنیتی در این کشور در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره شرایط لیبی اظهار داشت: ظاهرا موجودی لجستیکی رژیم قذافی به پایان رسیده است. چنین شرایطی سرنوشت جنگ را بعد از یک مرحله طولانی بالاخره تعیین کرد.

وی افزود: در پایتخت لیبی همواره یک پتانسیل مخفی مقاومت علیه رژیم قذافی وجود داشت.

این کارشناس آلمانی همچنین تصریح کرد: حالا در این کشور بحث های سیاسی برای تقسیم قدرت و بازسازی دوباره این کشور شروع می شود. قدرتهای غربی نیز می خواهند یک تکه از این کیک خوشمزه (لیبی) را از آن خود کنند. زیر ساختهای خراب شده ای وجود دارد که باید در این کشور بازسازی شود. آلمان، فرانسه و انگلیس می خواهند در ماموریت بازسازی این کشور مشارکت کنند.

"انبوم" در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نفت لیبی مدنظر غرب است، اظهار داشت: مطمئنا نفت لیبی یک موضوع اصلی است. شرکت های نفتی بزرگی در لیبی می خواهند با بستن قراردادهای جدید از صادرات نفتشان اطمینان حاصل کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که قذافی چه کار خواهد کرد اظهار داشت: او سعی خواهد کرد که فرار کند و احتمالا به الجزایر خواهد رفت.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه غرب علاقه ای به دستگیری زنده قذافی ندارد خاطر نشان کرد: اگر قذافی بعد از دستگیری در دادگاه بین المللی لاهه محاکمه شود آنجا یک صحنه ای را برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت که مایه خجالت و شرمندگی روسای کشورهای غربی خواهد بود. قذافی احتمالا در این دادگاه درباره جزئیات روابط دوستانه خود با برلوسکنی، سارکوزی و دیگر سران بلند پایه غربی سخن خواهد گفت. که این برای غرب ناخوشایند خواهد بود.

وی افزود: درباره اسامه بن لادن هم این نگرانی وجود داشت. غرب نگران بود که در صورت محاکمه این تروریست جزئیاتی از روابط سابق خود با آمریکا را افشا کند و یک جنجال بزرگ را به وجود آورد.