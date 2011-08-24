به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به طرحهای بخش برق برای افتتاح در هفته دولت گفت: بخش گاز 5 نیروگاه با 14واحد نیروگاهی به ظرفیت 2 هزار و 268 مگاوات با اعتبار 18 هزار و 777 میلیارد ریال شامل نیروگاههای زاگرس در استان کرمانشاه، سمنان، زواره در استان اصفهان، سلطانیه در استان زنجان و شاهرود از جمله طرحهایی است که در هفته دولت سالجاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون وزیر نیرو افزود: در ادامه فعالیت دولت در زمینه برقرسانی به روستاهای کشور نیز، ساکنان 184 روستای زیر بیست خانوار در نقاط مختلف کشور از نیروی برق بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای برقرسانی به این روستاها، مبلغ 120 میلیارد ریال هزینه شده، تصریح کرد: بیشتر این روستاها از طریق انرژیهای نو به ویژه سلولهای خورشیدی برقدار شدهاند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین از بهرهبرداری از 3 خط 400 کیلوولت با اعتبار 663 میلیارد ریال را از دیگر فعالیتهای صورت گرفته توسط متخصصان صنعت برق یاد کرد و گفت: این طرحها شامل خط 400 کیلوولت شاهرود به علیآباد، خط 400 کیلوولت سمنان به میامی و خط 400 کیلوولت جنوب اصفهان به سورمق در استانهای اصفهان و فارس است.
بهزاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بهرهبرداری از 7 دستگاه پست 400 کیلوولت با اعتبار هزار و 871 میلیارد ریال نیز اشاره کرد و گفت: این پستها شامل پست 20/63/230/400 کیلوولت میانه، پست 63/400 کیلوولت میامی، پست 132/400 کیلوولت مهزیار اهواز، توسعه پست 400 کیلوولت شوشتر، پست 400 کیلوولت بیرجند در استان خراسان جنوبی، پست 230/400 کیلوولت مرصاد در استان کرمانشاه و توسعه پست 400 کیلوولت چهلستون اصفهان است که در هفته دولت سال جاری به بهره برداری میرسد.
وی اظهار داشت: در هفته گرامیداشت دولت همچنین 13 خط 230 کیلوولت، 15پست 230 کیلوولت، 25 پست فوق توزیع 132-66 و 63 کیلوولت، 14 خط فوق توزیع و 289 طرح شبکههای توزیع و تامین روشنایی برق در نقاط مختلف کشور با اعتبار 9 هزار و 797 میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
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