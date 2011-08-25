به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل خانه موسیقی قبلا خبر نامگذاری شب های جشن خانه موسیقی را اعلام کرده بود بر این اساس با خبر شدیم که دوازدهمین جشن خانه موسیقی که به مدت 4 شب در تالار وحدت برگزار می شود به نام هنرمندانی چون محمد نوری، عطا جنگوک و باغچه بان نامگذاری شده است و تا کنون اجرای دو ارکستر جوان و مستقل گروه آوازی تهران به رهبری میلاد عمرانلو و ارکستر ویولت به رهبری فرزاد نوشاد که از سیاستهای برگزاری این دوره از جشن خانه موسیقی بوده در شب باغچه بان قطعی شده است.

- محمد میر زمانی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در هفته گذشته نشستی با برخی از فعالان تولید و عرضه آثار موسیقی سخن گفت در این جلسه صحبت هایی در خصوص چگونگی اعمال قانون کپی رایت صحبت کرد او دربخشی از صحبت های خود تاکید کرد قانون کپی رایت با حمایت بخش دولتی و پیگیری بخش خصوصی به نتیجه می رسد؛ میرزمانی همچنین گفت که لازم است بخش های تخصصی پیش نویسی از مبانی اقتصادی و حرفه ای موسیقی را تهیه کنند و سپس توسط کارگروه حقوقی با قوانین تطبیق پیدا کرده و مبنای حقوقی آن در قالب قانون پیشنهادی تنظیم گردد و از سوی دیگر دفتر موسیقی نیز وظیفه هماهنگی‌های رسمی با نهادهای دولتی را نیز برعهده می گیرد.

-مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به تازگی قانون جدیدی مبنی بر اجرای کنسرت های موسیقی اعلام کرده است به این ترتیب که اجراهای صحنه ای مختص به گروه های پاپ که در گذشته طی یک روز در دو سانس برگزار می کردند،به یک سانس در یک روز رسیده است و فقط مجوز برگزاری کنسرت برای دو سانس به گروه هایی که دارای درجه یک هنری هستند داده می شود؛ ضمن اینکه اشعار کنسرت های پاپ باید غیر عاشقانه باشد و تنها در شرایطی که سالن برگزاری کنسرت مجهز به پارکینگ باشد حق برگزاری کنسرت در سالن مورد نظر را دارند.



- درهفته گذشته اخباری مبنی بر خداحافظی همیشگی شهرداد روحانی از ارکستر سمفونیک تهران منتشر شد ؛ این رهبر ارکستر در فصل های مختلف ارکستر سمفونیک تهران را با رپرتوارهای متنوع و جذاب همراهی کرد و آخرین اجرای شهرداد روحانی در ایام شعبانیه در تالار وحدت و برج میلاد بود ولی گفته ها حاکی از این است که روحانی پس از اجرای این دو کنسرت برای همیشه از ایران رفت و در هیچ کنسرت دیگری ارکستر سمفونیک تهران را همراهی نخواهد کرد؛ پس از انتشار این خبر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران که به نوعی مدیراجرایی ارکستر سمفونیک تهران نیز هست در واکنش به این خبر گفت که شهرداد روحانی در ایران زندگی نمی کرد و فقط برای اجرای این کنسرت ها به ایران آمده بود بود و خانواده ایشان در خارج از کشور هستند و طبق روال پس از پایان قرارداد ایشان از کشور رفت.

- شنیده ها حاکی از آن است که صرف پایان قرارداد دلیل رفتن شهرداد روحانی نبوده است بلکه در اجرای اخیر این رهبر ارکستر بسیاری از نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران از به دلیل مسائل مالی از ارکستر استعفا دادند و در زمان تمرین و اجرای این رهبر ارکستر حضور نداشتند و به تبع شهرداد روحانی هم از این موضوع گله مند بود تا جائیکه قصد داشت اجرای پایانی ارکستر سمفونیک تهران لغو کند اما به دلیل اینکه بلیت ها به فروش رفته بود با وساطت مدیران ارشد موسیقی حاضر شد به روی صحنه رود.

- و دست آخر اینکه در آخرین گفتگوی مدیرکل دفتر موسیقی با خبرگزاری مهر شایعه قهر روحانی تکذیب شد و میرزمانی دراین باره اضافه کرد که روحانی به زودی آخرین ساخته اش را به نام خلیج فارس با ارکستر سمفونیک تهران اجرا می کند.

- چندی پیش فراخوانی مبنی بر دعوت از آهنگسازان و خوانندگان جوان برای حضور در ارکستر موسیقی ملی منتشر شده بود،در همین راستا بردیا کیارس گفت که این دعوت فرصت استثنایی برای تمامی استعدادهای جوان کشور در حوزه موسیقی خواهد بود.

- خبر دیگر اینکه سومین جشنواره موسیقی مقاومت به دبیری محمد گلریز 4 تا 7 مهر ماه به طور مشترک در تهران و کرمانشاه برگزار می‌شود و قرار است در این جشنواره یک گروه موسیقی از سوریه و دوگروه موسیقی از لبنان در این جشنواره شرکت کنند.

- تور اروپایی کنسرت گروه موسیقی "شهناز" به سرپرستی مجید درخشانی و آواز محمدرضا شجریان از 25 شهریورماه با اجرای قطعات جدید در دستگاه سه گاه و آواز بیات اصفهان در استانبول آغاز می شود؛ گروه موسیقی آوای مهربانی هم 4 شهریور ماه عازم ازبکستان است تا در فستیوال موسیقی 2011 این کشور با گروه هایی از 30 کشور مختلف دنیا به رقابت بپردازد.

- خبر آخر اینکه تب دعوت از نوازنده و آهنگساز برای تکمیل کادر نوازنده ها اتفاقی است که از چند ماه پیش توسط ارکسترهای بزرگ و کوچک موسیقی اتفاق افتاده است در همین راستا با خبر شدیم که فرهنگسرای فردوس هم برای تکمیل گروه کر خود از هنرمندان و علاقمندان به هنر موسیقی برای عضویت و همکاری دعوت کرده است.