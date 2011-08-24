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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

حضور عوامل سریال پنج کیلومتر تا بهشت در نمایشگاه قرآن

حضور عوامل سریال پنج کیلومتر تا بهشت در نمایشگاه قرآن

مدیر شبکه سوم سیما امروز، چهارشنبه دوم شهریور ماه به همراه مدیران بخشهای مختلف این شبکه و همچنین بازیگران و عوامل سریال پنج کیلومتر تا بهشت در غرفه معاونت سیمای نمایشگاه قرآن‌کریم حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما همزمان با بازدید از نمایشگاه قرآن‌کریم در غرفه معاونت سیما حضور یافته و به سؤالات خبرنگاران این حوزه درباره عملکرد فعالیت‌های این شبکه پاسخ می‏دهد.

مدیر شبکه سوم سیما به همراه عوامل سریال پنج کیلومتر تا بهشت، امشب از ساعت 19 تا 21 مهمان غرفه معاونت سیما خواهد بود.

همچنین امشب و پس از افطار قرار است نشست تخصصی تکنیک‌های انیمیشن سه بعدی و دو بعدی در غرفه معاونت سیما برگزار شود.

در این نشست، رضا تقدسی متخصص ساخت انیمیشن سه بعدی و علیرضا کاویان متخصص ساخت انیمیشن دو بعدی حضور داشته و درباره تکنیک‌های ساخت آن توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

این نشست از ساعت 21:30 تا 23 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1390821

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