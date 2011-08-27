افزایش احداث 10 هزار واحد مسکونی برای مددجویان

علی ربوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده سال گذشته عملیات احداث 60 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان تحت پوشش آغاز شد اما امسال بدلیل استقبال و اعلام نیاز مددجویان نیازمند تعداد واحدهای مسکونی احداثی افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه 214 هزار متقاضی برای دریافت مسکن در سایت طرح نهضت مسکن مددجویان ثبت نام کرده اند، گفت: امسال 10 هزار واحد مسکونی بیش از سال گذشته برای نیازمندان و متقاضیان تاسیس می شود.

دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیستی تاکید کرد: امسال قرار است 70 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان احداث شود.

وی افزود: براساس این طرح معلولان مجرد ، زنان و دختران خود سرپرست بالای 35 سال و زنان سرپرست خانوار دارای مسکن می شوند.