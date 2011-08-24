به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی شب گذشته در نشست دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: دانشجویان کارشناسی نیز یک میلیون تومان اعتبار برای پایان نامه های خود دریافت می کنند.

وی افزود: اگر رتبه های زیر 500 کنکور را ملاک قرار دهیم، 2 هزار دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل هستند و 70 درصد رتبه های برتر کنکور این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می کنند.

لاریجانی از برگزاری دوره سوم MD MPH به عنوان امکان تحصیل همزمان دانشجویان خبر داد و گفت: همچنین از مهرماه امسال با مجوز وزارت بهداشت دوره MD Ph.D برای دانشجویانی که در دو دوره بالینی و علوم پایه مشغول به تحصیل هستند، اجرا می شود.

وی افزود: بر اساس طرح دیپلم پژوهشی نیز دانشجویان می توانند بر اساس تحقیقاتی که انجام می دهند، مدرک دیپلم پژوهشی با نام Diploma by Research دریافت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: 30 تا 40 درصد تولیدات علمی کشور در این دانشگاه انجام می شود و امسال قصد داریم بودجه پژوهش را به میزان یک و نیم برابر بودجه سال گذشته افزایش دهیم.

وی با اشاره به ایجاد کمیته موارد خاص برای کمک به دانشجویان استعداد درخشان گفت: امسال در نظر داریم المپیادی‌های مقطع مهندسی را بدون کنکور وارد دوره دکتری کنیم.

لاریجانی با تاکید بر مشکلات زیادی که برای حمایت از استعدادهای درخشان وجود دارد، گفت: یکی از این مشکلات خوابگاه است. در حال حاضر 24 خوابگاه داریم که در تمام نقاط تهران پراکنده است و 5 هزار و 800 دانشجو را در خود جای داده است و غیر از دانشجویان دکتری تخصصی و دستیاری، حدود هزار دانشجو خوابگاه ندارند که با توجه به تعهدی که وجود دارد باید مشکل آنها را حل کنیم.