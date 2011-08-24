طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در ایلام اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد کریمی گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهر ایلام با اولویت برخورد با هنجارشکنان در ماه مبارک رمضان اجرا شد.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح یگانهای انتظامی استان براساس شرح وظایف تعیین شده با هنجارشکنان و مجرمان برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: در همین راستا طی 24 ساعت گذشته تعداد دو باب قهوه خانه سنتی متخلف پلمپ و 38 عدد قلیان نیز جمع آوری شد.

وی یادآور شد: کشف بیش از 120 حلقه سی دی غیرمجاز و مبتذل و پلمپ 15 واحد صنفی متخلف نیز از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

کریمی گفت: طی 24 ساعت گذشته تعداد چهار دستگاه موتورسیکلت و سه دستگاه خودرو که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.