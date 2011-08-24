آخرین مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره سراسری عکس رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از هزار اثر از عکاسان سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.



دادی با اشاره به جایگاه برجسته جشنواره رضوی در میان اصحاب فرهنگ و هنر افزود: این رویداد هنری ظرفیت های وسیعی را برای حضور هنرمندان متعهد و تولید آثاری با رویکرد دینی و مذهبی فراهم کرده است.



وی کمیت و کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ارتقای کیفی این جشنواره که با مضمونی ارزشمند برگزار می شود موجب ارائه آثار هنرمندان برجسته عرصه عکس و همچنین تعالی بیش از پیش این هنر می گردد.



در این جشنواره هر هنرمند عکاس می‌تواند حداکثر ده عکس به صورت تک عکس و هفت عکس به صورت مجموعه بر روی سی دی و با فرمت jpeg در اندازه 40*30 سانتی متر و با دقت ‌300 ارسال کند و در صورت آنالوگ بودن، نگاتیو اثر و در صورت دیجیتال بودن فایل اصلی عکس باید نزد عکس موجود باشد.



علاقمندان می توانند آثار خود را به همراه فرم شرکت در جشنواره تا یازدهم شهریورماه جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز،‌بلوار استاد شهریار، سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز، دبیرخانه جشنواره سراسری عکس رضوی ارسال نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.akserazavi.ir مراجعه کنند.



سومین جشنواره سراسری عکس رضوی از سی و یکم شهریور تا سیزدهم مهرماه و آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نیز چهارم مهرماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.