آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان است

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس موسسه رواق حکمت و استاد حوزه علمیه در پیامی که امروز به مناسبت روز قدس منتشر شده آورده است: امسال روز قدس در حالی فرا می رسد که از یک سو، دشمن سفّاک صهیونیستی غزه را به خاک و خون کشیده است و از سوی دیگر، صدای الله اکبر مسلمانان به پا خاسته کاخ های ظلم را در تونس، مصر و اکنون لیبی سرنگون ساخته و در بحرین و یمن و مغرب زنگ آخرین نفس های ظلم را به صدا در آورده است.

این پیام می افزاید: آرمان فلسطین که روزگاری آرمانی قومی و سپس عربی بود، امروز به آرمانی اسلامی و بلکه جهانی تبدیل شده است.

آیت الله هادوی تهرانی در این پیام یادآور شده است: آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان و شعار قیام آنها شده است و این همه نبوده جز به برکت دم مسیحیایی آن روح الهی که چند دهه پیش از این نوید این روزها را داد و با اراده آهنین و الهی خود انقلاب اسلامی را رهبری کرد و چراغ هدایت آن را در جهان روشن نمود و با پی ریزی روز جهانی قدس قلبی تپنده را در جهان اسلام به طپش درآورد که هر سال خون تازه در رگ های جنبش فلسطین می دمد و نمی گذارد این قطعه پاره پاره شده از جهان اسلام مورد فراموشی قرار گیرد. این رودخانه ادامه دارد و هر سال بنیان ظلم را بیش از پیش می لرزاند تا آن روز که آفتاب عدل جهانی طلوع کند و عالم را از عدالت پر کند.

وی اضافه کرده است: امسال نیز مؤمنان ایران پا به پای مسلمانان جهان در این روز به پا خواهند خواست و ندای آزادی قدس را سر خواهند داد و گام های پرتوان آنها در این مسیر مورد تأیید حضرت حق و دعای خاص ولی عصر عجل الله فرجه و الشریف همراهشان خواهد بود.

