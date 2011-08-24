  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان است

آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان است

آیت الله هادوی تهرانی در پیامی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان اسلام اعلام کرد: آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان است و امسال نیز مؤمنان ایران همچون گذشته، پرشور و باصلابت در این روز حضور روشنگرانه خواهند داشت .

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس موسسه رواق حکمت و استاد حوزه علمیه در پیامی که امروز به مناسبت روز قدس منتشر شده آورده است: امسال روز قدس در حالی فرا می رسد که از یک سو، دشمن سفّاک صهیونیستی غزه را به خاک و خون کشیده است و از سوی دیگر، صدای الله اکبر مسلمانان به پا خاسته کاخ های ظلم را در تونس، مصر و اکنون لیبی سرنگون ساخته و در بحرین و یمن و مغرب زنگ آخرین نفس های ظلم را به صدا در آورده است.

این پیام می افزاید: آرمان فلسطین که روزگاری آرمانی قومی و سپس عربی بود، امروز به آرمانی اسلامی و بلکه جهانی تبدیل شده است.

آیت الله هادوی تهرانی در این پیام یادآور شده است: آزادی قدس شریف خواسته همه مسلمانان و شعار قیام آنها شده است و این همه نبوده جز به برکت دم مسیحیایی آن روح الهی که چند دهه پیش از این نوید این روزها را داد و با اراده آهنین و الهی خود انقلاب اسلامی را رهبری کرد و چراغ هدایت آن را در جهان روشن نمود و با پی ریزی روز جهانی قدس قلبی تپنده را در جهان اسلام به طپش درآورد که هر سال خون تازه در رگ های جنبش فلسطین می دمد و نمی گذارد این قطعه پاره پاره شده از جهان اسلام مورد فراموشی قرار گیرد. این رودخانه ادامه دارد و هر سال بنیان ظلم را بیش از پیش می لرزاند تا آن روز که آفتاب عدل جهانی طلوع کند و عالم را از عدالت پر کند.

وی اضافه کرده است: امسال نیز مؤمنان ایران پا به پای مسلمانان جهان در این روز به پا خواهند خواست و ندای آزادی قدس را سر خواهند داد و گام های پرتوان آنها در این مسیر مورد تأیید حضرت حق و دعای خاص ولی عصر عجل الله فرجه و الشریف همراهشان خواهد بود.
 

کد مطلب 1390872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها