پیوند دوستی با مردم رمز موفقیت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر پنج شنبه در گلزار شهدای بجنورد، اظهار داشت: پیوند دوستی بین مردم و خدمت گزاران نظام باعث شده است که جوامع بین المللی از مدل خدمت گزاری نظام جمهوری اسلامی ایران درس بگیرند و علیه طاغوتیان قیام کنند.

وی تصریح کرد: برای ما دولتمردان کار مخلصانه ای که برای مردم رفاه اجتماعی و اقتصادی داشته باشد ، جهاد است.

وی به حضور پرشور مردم و مسئولان استانی در سی و سومین سالگرد گرامیداشت روز قدس تاکید کرد و گفت: مردم و مسئولان با حضور پرشور خود وفاداری به امام خمینی(ره) و خط رهبری را نشان خواهند داد.

در پایان این مراسم مسئولان استانی با گلباران مزار شهدا به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.