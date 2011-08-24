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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

عضو کمیسیون عمران مجلس:

دریافت هزینه برق بر قیمت بلیت مترو تاثیر می‌گذارد

دریافت هزینه برق بر قیمت بلیت مترو تاثیر می‌گذارد

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای رفاه حال مردم در قانون تصویب شده که نرخ برق مصرفی مترو و اتوبوسرانی براساس کمترین تعرفه‌ها باشدگفت: باید تمهیدات لازم برای تاثیر گذاری قیمت برق بر روی هزینه‌های مترو در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نریمان با بیان این که هرچه یارانه های مترو کاهش یابد و قیمت ها آزاد سازی شود، طبیعی است که قیمت بلیت مترو بالا برود گفت: در این میان اگر بخواهند قیمت برق که سوخت مصرفی مترو است را براساس تعرفه بالا اخذ کنند ، این مساله بر قیمت بلیت و هزینه های سفر تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: دولت باید مدافع این باشد که قیمت های پایین برای تعرفه برق مصرفی حمل و نقل عمومی اخذ شود تا شاهد افزایش قیمت بلیت مترو که مهمترین وسیله نقلیه عمومی در تهران است، نباشیم.

عضو فراکسیون مدیریت شهری شهرداری تهران گفت : اگر چه در قانون کمترین قیمت ها برای برق مصرفی حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده اما اگر از این قانون تمکین نشود باید متاسفانه شاهد باشیم که قیمت های بلیت مترو افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد نقض قانون مجلس برخوردی نخواهد کرد گفت : ما نقض قانون را در قسمت های دیگر هم شاهد هستیم و مجلس هم تذکرات را به دولت داده است . ولی این مسئله حالت بازتاب دارد یعنی اگر یارانه های مترو را قطع کنیم باید قبول کنیم که بلیت را کاملا واقعی و آزاد بفروشیم که فکر نمی کنم جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع را داشته باشد.
 

کد مطلب 1390877

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