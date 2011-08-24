16 عنوان برنامه در بندرترکمن اجرا می شود

حمید قربانزاده گوگلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن گلریزان، غبارروبی گلزار شهداء، دیدار با خانواده های معظم شهداء و افتتاح مجتمع فرهنگی دیجیتال از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: شرکت در مراسم روز جهانی قدس و مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه، افتتاح خانه بهداشت و مراکز درمانی خواجه با حضور مسئولان از دیگر برنامه هاست.

وی عنوان کرد: محفل انس با قرآن، مسابقه احکام و مسابقه والیبال جام رمضان، افتتاح و کلنگ زنی 97 پروژه تولید یو عمرانی بصورت متمرکز با حضور استاندار از برنامه های این هفته است.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: مراسم گرامیداشت شهدای هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه نیز در این هفته در منطقه برگزار می شود.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.