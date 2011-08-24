به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال انتشار گزارشی در مهر تحت عنوان تهدید خودکفایی گندم با کاهش سود کشاورزان/ توزیع بذر نامناسب، جوابیه ای را به خبرگزاری مهر تحت این عنوان ارسال کرده است:

"شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاری معاونت تولیدات گیاهی نسبت به تامین بخشی از نیاز بذری گندم کشور و با استفاده از تجهیزات و کارخانجات بوجاری و با ضدعفونی و بسته بندی استاندارد بهترین و با کیفیت ترین بذور را دراختیار کشاورزان قرار می دهد که از نظر خلوص ژنتیکی نیز در بسته بندی های توزیعی گواهی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر الصاق می شود.

بنابراین مشکلی از نظر کیفیت بذر گندم توزیعی تاکنون به این شرکت اعلام نشده است. در این راستا امکان وجود نکاتی چون عدم آماده سازی زمین، عدم رعایت تاریخ کاشت، آبیاری نادرست، عدم بهره گیری از بذرکارها، شرایط اقلیمی و غیره از سوی کشاورزان موجب کاهش برداشت محصول شده باشد."

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 15 هزار تن بذر گندم که مورد تایید مرکز تحقیقات بذر نبود را میان گندم کاران توزیع کرد که در واقع این گندم ها را از سیلو گرفته بودند که پس از شستشو به اسم بذر در اختیار کشاورز قرار دادند.

محمد کرمی راد با اشاره به کاهش تولید گندم در این استان، بیان کرده بود: امسال باید یک میلیون و 200 هزار تن گندم در کرمانشاه تولید می شد اما متاسفانه فقط 410 هزار تن گندم تولید شد.

