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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

قرآن کریم همزمان با شب قدر در تبریز کتابت شد

قرآن کریم همزمان با شب قدر در تبریز کتابت شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خوشنویسان آذربایجان شرقی گفت: قرآن کریم همزمان با شب قدر توسط اعضا و اساتید انجمن خوشنویسان در تبریز کتابت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین زنوزی به خبرنگاران گفت: در این آئین خوشنویسان با شیوه‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ آیات قرآن را کتابت کردند.

وی با اشاره به اینکه خوشنویسی هنری متعالی و مبتنی بر ارزشهای معنوی و دینی است، گفت: هنرمندان خوشنویس با تاسی از آموزه های دینی و مذهبی به خلق آثار هنری ماندگار در رابطه با قرآن کریم می پردازند.

این برنامه پیش از ظهر چهارشنبه توسط انجمن خوشنویسان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار و طی آن از پنج تن از هنرمندان عرصه خوشنویسی تجلیل شد.

کد مطلب 1390887

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