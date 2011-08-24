نمازخانه ادارات گنبد نیازمند بهسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزل سفلی پیش از ظهر چهارشنبه در ستا اقامه نماز شهرستان از شهرداری گنبدکاووس نیز خواست تا درمحل پارک ها و بوستان های این شهر مکان هایی را برای اقامه نمازجماعت آماده کند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبدکاووس با اشاره به جایگاه و اهمیت اقامه نماز جماعت درجامعه بوی‍ژه در ادارات و نهادها، گفت: اقامه نماز جماعت اول وقت باید در ادارات و نهادهای این شهرستان نهادینه شود.



قزل سفلی افزود: برگزاری باشکوه نمازجماعت درادارات و نهادها ضمن اینکه بهترین ترویج نماز خواهد بود، ارباب رجوع ها را نیز به اقامه نمازجماعت تشویق خواهد کرد.

حجت الاسلام علی فتحی دبیر ستاد اقامه نماز گنبدکاووس نیز دراین جلسه ضمن بیان ثواب اقامه نمازجماعت و تاکید برضرورت اقامه اول وقت آن درادارات و نهادها، گفت: برای ترویج اقامه نماز جماعت اول وقت، اذان نیز از بلندگو این مکان ها پخش شود.

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی امام جمعه گنبد نیز افزود: باید بستر را برای اقامه نماز جماعت در محیط زندگی و محل کار و نیز در سطح جامعه فراهم کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نماز ستون و پرچم دین است و باید اقامه نماز بصورت جماعت جدی گرفته شود، گفت: اقامه نمازجماعت درهمه مکان ها بویژه در ادارات و نهادها باید در اول وقت شرعی آن اقامه شود.

حجت الاسلام سبحانی، تصریح کرد: در سیره پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و نیز برخی بزرگان دینی اقامه نماز جماعت مورد توجه جدی قرار داشته است که نمونه بارز آن اقامه نمازجماعت توسط امام حسین (ع) در روز عاشورا است.

وی همچنین برلزوم اختصاص ردیف بودجه مشخص برای برگزاری نماز جماعت از محل بودجه فرهنگی ادارات و نهادها تاکید کرد.



تعیین روحانی برای اقامه نماز درخوابگاه های دانشجویی، تعیین مکان نماز و جهت قبله در پارک ها و بوستان های شهری، نصب تمثال مقام معظم رهبری و امام راحل باذکر جملاتی در خصوص اهمیت نماز و بهسازی و رفع مشکلات مساجد از دیگر مصوبات این جلسه بود.