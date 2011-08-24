به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قدیانی رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره این نشست‌ها گفت: نخستین نشست رییس اداره کتاب و اعضای هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هفته گذشته در محل اتحادیه و با حضور هفت ناشر عضو برگزار شد و در آن ناشران مشکلات خود را با اللهیاری مطرح و درباره این مشکلات بحث و گفتگو شد.

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: در نشست صمیمی ناشران و رییس اداره کتاب که اغلب ناشران حوزه ادبیات در آن حضور داشتند، موضوعاتی چون شیوه ممیزی کتاب، اطلاع رسانی معاونت فرهنگی ارشاد و همکاری ناشران و اداره کتاب درباره کتاب‌های مشروط و برخی مسائل دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

قدیانی اضافه کرد: در این نشست، اللهیاری قول همکاری با ناشران را داد و قرار شد پس از ماه مبارک رمضان برپایی این نشست‌ها ادامه یابد تا مشکلات ناشران تسهیل شود.

وی همچنین گفت که در نشست هفته گذشته قرار بر این شده تا دیگر مسوولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم به دعوت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در چنین نشست‌هایی حضور یابند.