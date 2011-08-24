به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که در دو بخش رنگی و سیاه و سفید برگزار شده است، اثر قدیر وقاری مسئول واحد عکس حوزه هنری خراسان رضوی مورد پذیرش این جشنواره قرار گرفت.

در این نمایشگاه که نخست در شهر برازیلیا پایتخت و بزرگترین شهر کشور برزیل و سپس در 26 شهر بزرگ دیگر برگزار می‌شود از میان 39 هزار و 779 عکس دریافتی از 9 هزار و 415 عکاس از 98 کشور جهان، تعداد 298 قطعه عکس از 221 عکاس از 69 کشور جهان، به نمایش درآمده و درکتاب جشنواره چاپ خواهد شد.

قدیر وقاری دارنده چهار مدال مدال طلا از چهار دوره جشنواره بین المللی آساهی شیمبون ژاپن در سال های 2003، 2004، 2009 و 2011، مدال نقره جشنواره بین المللی عکس بلژیک (2009) و جایزه ویژه جشنواره عکس آمریکا در سال 2010 است.

برگزاری جشنواره بین‌المللی عکس برزیل، که یکی از با سابقه ترین و معتبرترین جشنواره‌های عکاسی آمریکای لاتین است، برای چهل و هفتمین سال متوالی، توسط کلوپ عکاسی JAUو حمایت مالی کنفدراسیون عکاسی برزیل CBFو تحت امتیاز فدراسیون جهانی عکاسی FIAPانجام شد.