600 هکتار از مزارع گوجه فرنگی میاندوآب آلوده به آفت شد

فرامرز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی دو سوم مزارع گوجه فرنگی میاندوآب به آفت جدید و خطرناکی به نام پروانه مینوز، افزود: طی سال زراعی جاری 917 هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت گوجه فرنگی رفته اند که از این میزان 600 هکتار مبتلا به این آفت شده و خسارات شدیدی وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه این آفت به چهار شکل حشره بالغ پروانه، لارو، تخم و شفیره به برگ های گیاه حمله کرده و آن را از بین می برد، اظهار داشت: بیشترین مزارع هدف این آفت مزارع گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و لوبیا است.
مدیر حفظ نباتان جهاد کشاورزی میاندوآب با بیان اینکه این آفت اواخر سال گذشته برای اولین بار از طریق کشورهای همسایه ایران وارد مناطق مرزی شده است، بیان داشت: استفاده از شیوه های بیولوژیک و شیمیایی از جمله راههای مقابله با این آفت جدید است.
کریمی استفاده از تله های نوری و تله های فرمونی برای مبارزه با حشره بالغ آفت مینوز را موثرتر دانست و ادامه داد: در صورت ابتلا بیش از 50 درصد مزارع به این آفتف تنها راه موثر مقابله سوزاندن تمام بقایای گیاهی است
این مسئول در ادامه سخنان خود از توزیع سم رایگان برای مبارزه شیمیائی با این آفت در بین کشاورزان میاندوآب خبر داد.
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