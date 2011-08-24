به گزارش خبرنگار مهر، گالری مسنگار که در زمینه آثار هنری قلمزنی فعالیت تخصصی دارد، نخستین نمایشگاه هر سال خود را با نمایشگاه گروهی آثار قلمزنی برگزار میکند که در همین راستا نخسین نمایشگاه امسال خود را نیز با ارائه حدود یکصد اثر از آثار اساتید برجسته قلمزنی برپا خواهد کرد.
در این نمایشگاه 12 استاد قلمزنی که پیش از این آثاری از آنان در موزههای معتبر به نمایش درآمده است، هر کدام سه الی شش قطعه قلمزنی ارائه خواهند کرد. عمده این آثار، قلمزنی بر روی نقره و مس است و تعداد معدودی نیز قلمزنی بر روی برنج صورت گرفته است.
نمایشگاه گروهی اساتید قلمزنی هفته اول مهرماه در گالری مسنگار برپا میشود و تا دو هفته ادامه خواهد داشت. گالری مسنگار در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی، کوچه زایندهرود، ساختمان پارک پرنس، بخش تجاری، پلاک 5 واقع است.
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