۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

عنابستانی:

ایمنی راه ها در چهار محال و بختیاری ارتقا یابد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود 60 نقطه حادثه خیز در راههای این استان گفت: ایمنی راه ها در چهار محال و بختیاری باید ارتقا یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستان در کمیته ایمن سازی حمل و نقل راه های استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ایمنی مردم، اولویت کار کمیته ایمنی راه های این استان محسوب می شود.

وی تأکید کرد: برای تأمین ایمنی مردم در جاده های چهارمحال و بختیاری باید حساسیت بیشتری به منظور تأمین منابع مالی صورت گیرد تا هیچ جاده غیر استانداردی با توجه به شرایط جغرافیایی وجود نداشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: نصب به موقع علائم هشداردهنده در راه ها بخش مهمی از استاندارد سازی جاده هاست.

عنابستانی به وجود 60 نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: از این تعداد، نقاط پر خطرتر از سوی اداره کل راه و ترابری استان شناسایی شده تا با تأمین بخشی از اعتبارات از محل ستاد حوادث اصلاح هندسی شوند.
 

