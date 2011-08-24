بایرن مونیخ هنوز به طور کامل آماده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری پس از پایان دیدار با زوریخ اظهار داشت: ما هنوز به طور 100 درصد آماده نشده ایم و نیاز به کار داریم. البته فضای تیم نسبت به فصل گذشته بهتر شده و من از اینکه عضوی از تیم هستم لذت می برم.

وی با اشاره به اختلاف خود با لوییس فن گال به سایت یوفا گفت: من رابطه خوبی با فن گال نداشتم و کار کردن تحت نظر این مربی برای من دشوار بود.

ریبری گفت: در حال حاضر در آمادگی بدنی بالایی به سر می برم و می توانم دریبل کنم و به میزان زیادی دوندگی داشته باشم و اعتماد به نفسی که لازم بوده را به دست آورده ام.