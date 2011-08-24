  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

فرانک ریبری:

بایرن مونیخ هنوز به طور کامل آماده نیست

بایرن مونیخ هنوز به طور کامل آماده نیست

فرانک ریبری پس از پیروزی تیم فوتبال بایرن مونیخ مقابل زوریخ سوییس در پلی آف لیگ قهرمانان اروپا گفت این تیم هنوز به طور کامل آماده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری پس از پایان دیدار با زوریخ اظهار داشت: ما هنوز به طور 100 درصد آماده نشده ایم و نیاز به کار داریم. البته فضای تیم نسبت به فصل گذشته بهتر شده و من از اینکه عضوی از تیم هستم لذت می برم.

وی با اشاره به اختلاف خود با لوییس فن گال به سایت یوفا گفت: من رابطه خوبی با فن گال نداشتم و کار کردن تحت نظر این مربی برای من دشوار بود.

ریبری گفت: در حال حاضر در آمادگی بدنی بالایی به سر می برم و می توانم دریبل کنم و به میزان زیادی دوندگی داشته باشم و اعتماد به نفسی که لازم بوده را به دست آورده ام.

کد مطلب 1390944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها