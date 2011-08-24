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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

ستاد کل نیروهای مسلح:

روز قدس امسال بسیار متفاوت با سال‌های قبل است

روز قدس امسال بسیار متفاوت با سال‌های قبل است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی قدس، راهپیمایی امسال را به دلیل رخدادها و تحولات خیره کننده در منطقه و انفعال و استیصال رژیم صهیونیستی بسیار متفاوت با سال‌های قبل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: با گذشت 33 سال از ابتکار تاریخی و راهبردی امام خمینی(ره) در نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، تحولات اخیر در سطح منطقه و حتی سرزمین‌های تحت تسلط استیلای نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل نشان می‌دهد تحقق وعده معمار کبیر انقلاب اسلامی در آزادی قدس شریف نزدیک است.

این بیانیه می‌افزاید: سقوط زنجیره‌ای دیکتاتورهای وابسته به غرب و حامی رژیم صهیونیستی پتانسیل جهان اسلام در ایجاد جبهه فراگیر ضد صهیونیستی را به صحنه آورده است و به برکت بیداری و هوشمندی مردم منطقه، فرصت‌ها و بسترهای مناسب برای پیروزی ملت مظلوم فلسطین و شکست و نابودی غاصبان قدس و اشغالگران این سرزمین قدس فراهم شده است.
 
این بیانیه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در سال جاری را به دلیل رخدادها و تحولات خیره کننده در منطقه و انفعال و استیصال رژیم صهیونیستی بسیار متفاوت با سال‌های قبل دانست و تاکید کرد: ‌تدبیر امام راحل (ره) و پیشتازی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در برپایی مراسم روز جهانی قدس، خط سازش با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و با هدف قرار دادن اصل وجودی اسراییل غاصب، محدودیت صحنه حمایت از فلسطین را شکست و آن را به یک اراده فراگیر جهانی تبدیل کرد به گونه‌ای که هم اینک فراتر از ملت‌های مسلمان، مردم آزادی‌خواه و حق‌طلب سایر کشورها را نیز به میدان آورده است.
 
این بیانیه تصریح کرده است: امروز مساله فلسطین از یک موضوع عربی - اسلامی و نزاع منطقه‌ای به یک مقوله جهانی تبدیل شده است و آمریکا و دیگر حامیان رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری ادامه حیات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را با خطر روبرو می‌بینند.
 
ستاد کل نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت انقلابی و ولایت‌مدار ایران برای حضور منحصر به فرد در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرده است: خانواده بزرگ نیروهای مسلح همراه و هم‌صدا با ملت ایران و بلکه ملل آزاده و ظلم ستیز جهان، در صفوفی فشرده بار دیگر به ندای حضرت روح الله (ره) و خلف صالحش مقام معظم رهبری( مدظله العالی) لبیک گفته و در این روز بزرگ با فریادهای مرگ با اسراییل و مرگ بر آمریکا حمایت همه جانیه از مقاومت اسلامی برای دفع غده سرطانی اسراییل از پیکره جغرافیای اسلام عزیز را به نمایش خواهند گذارد.
 
 
 
کد مطلب 1390951

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