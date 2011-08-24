به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: با گذشت 33 سال از ابتکار تاریخی و راهبردی امام خمینی(ره) در نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، تحولات اخیر در سطح منطقه و حتی سرزمین‌های تحت تسلط استیلای نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل نشان می‌دهد تحقق وعده معمار کبیر انقلاب اسلامی در آزادی قدس شریف نزدیک است.

این بیانیه می‌افزاید: سقوط زنجیره‌ای دیکتاتورهای وابسته به غرب و حامی رژیم صهیونیستی پتانسیل جهان اسلام در ایجاد جبهه فراگیر ضد صهیونیستی را به صحنه آورده است و به برکت بیداری و هوشمندی مردم منطقه، فرصت‌ها و بسترهای مناسب برای پیروزی ملت مظلوم فلسطین و شکست و نابودی غاصبان قدس و اشغالگران این سرزمین قدس فراهم شده است.

این بیانیه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در سال جاری را به دلیل رخدادها و تحولات خیره کننده در منطقه و انفعال و استیصال رژیم صهیونیستی بسیار متفاوت با سال‌های قبل دانست و تاکید کرد: ‌تدبیر امام راحل (ره) و پیشتازی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در برپایی مراسم روز جهانی قدس، خط سازش با رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و با هدف قرار دادن اصل وجودی اسراییل غاصب، محدودیت صحنه حمایت از فلسطین را شکست و آن را به یک اراده فراگیر جهانی تبدیل کرد به گونه‌ای که هم اینک فراتر از ملت‌های مسلمان، مردم آزادی‌خواه و حق‌طلب سایر کشورها را نیز به میدان آورده است.

این بیانیه تصریح کرده است: امروز مساله فلسطین از یک موضوع عربی - اسلامی و نزاع منطقه‌ای به یک مقوله جهانی تبدیل شده است و آمریکا و دیگر حامیان رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری ادامه حیات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را با خطر روبرو می‌بینند.

ستاد کل نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت انقلابی و ولایت‌مدار ایران برای حضور منحصر به فرد در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرده است: خانواده بزرگ نیروهای مسلح همراه و هم‌صدا با ملت ایران و بلکه ملل آزاده و ظلم ستیز جهان، در صفوفی فشرده بار دیگر به ندای حضرت روح الله (ره) و خلف صالحش مقام معظم رهبری( مدظله العالی) لبیک گفته و در این روز بزرگ با فریادهای مرگ با اسراییل و مرگ بر آمریکا حمایت همه جانیه از مقاومت اسلامی برای دفع غده سرطانی اسراییل از پیکره جغرافیای اسلام عزیز را به نمایش خواهند گذارد.





