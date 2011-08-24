عرضه یک تبلت 99 دلاری با سیستم عامل آندروئید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هندی LACS (سیستمهای دسترسی ارتباطات لاکشمی) ماه گذشته از ساخت یک تبلت ارزان برپایه سیستم عامل آندروئید خبر داد.

اکنون شرکت LACS ، این تبلت جدید را که "مگنوم فلفلی" (Magnum Pepper) نام دارد با قیمت تنها 99 دلار عرضه کرده است.

این تبلت ارزان مجهز به یک نمایشگر 7 اینچی بوده و برپایه سیستم عامل آندروئید 2.2 است.

سخت افزارهای این تبلت در حداقل هستند و شامل یک پردازشگر 800 مگاهرتزی، رم 256 مگابایت، اتصال "وای. فای"، پورت "یو. اس. بی 2.0" و کابل LAN Rj45 می شوند.

همچنین این سیستم دارای یک شکاف کارت حافظه "میکرو اس. دی" حداکثر تا 32 گیگابایت، یک دوربین VGA جلویی و 2 گیگابایت حافظه داخلی است.

هند یکی از کشورهای فعال در عرصه انفورماتیک است و سیاستهای فعلی این کشور برپایه دسترسی همه مردم حتی در محیطهای روستایی به اینترنت قرار دارد.

در راستای این سیاستگذاری، سال گذشته "تاتا نانو" نیز از تبلت ارزان دیگری رونمایی کرد که ظاهری شبیه به "آی- بوک" اپل دارد. قیمت این محصول نیز تنها هزار و 500 روپیه (حدود 35 دلار) است.

این محصول، یک رایانه شخصی پیشرفته نیست اما از تمام عملکردهای لازم برای یک دانش آموز یا دانشجو برخوردار است.

این لپ تاپ از یک حافظه رم 2 گیگابایتی، ویدئو کنفرانس، پخش کننده چند رسانه ای، اتصال وای- فای و امکان نصب برنامه برخوردار است.

سیستم عامل این محصول لینوکس بوده و بنابراین کاملا رایگان است. این لپ تاپ 35 دلاری همچنین می تواند با انرژی خورشیدی نیز عمل کند که این ویژگی برای مناطق روستایی بدون برق و یا مناطقی که در آنها برق جریان متناوب وجود ندارد یک مزیت به شمار می رود.